誤以爲被瞪 30歲機車騎士竟揮拳揮鐵鎚追打

cnews204260206a17

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新莊警分局丹鳳派出所，昨（5）日上午8時25分左右，接獲1名21歲柯姓男子報案求助。新莊警分局表示，原來柯男騎機車行經轄內新莊區中正路段時，突然被1名後方的機車騎士，靠近後揮手攻擊頭部，雙方停靠路旁後，對方更自車廂內，取出鐵鎚朝他逼近，作勢持續攻擊。柯男立即騎車離開現場避險。員警循線逮獲30歲陳姓騎士到案，他則辯稱因為柯男一直在朝他瞪眼，才會氣的動手。

廣告 廣告

警方表示，柯男報案後，員警立即展開調查，迅速調閱沿線監視器畫面比對分析，鎖定涉案車輛及陳姓犯嫌身分，也循線於新莊區天祥街一帶，帶回陳姓犯嫌到案，查扣疑似犯罪工具鐵鎚1支。初步調查，陳嫌疑因誤認被害人「在瞪他」，才會一時情緒失控，動手及拿出鐵鎚企圖恐嚇。全案訊後將依恐嚇及傷害罪嫌，移送偵辦，依法究責。

cnews204260206a16

新莊警分局呼籲，行車糾紛應理性溝通處理，切勿因一時情緒訴諸暴力。警方對任何暴力行為，均秉持「零容忍」立場，必定迅速查辦、依法嚴懲；如遇緊急或可疑情事，請立即撥打110報案專線，共同維護社會治安與交通安全。

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

不滿裝潢公司太計較 50歲莽男為錢揮菜刀砍傷2人

見警棄車躲草叢 警圍捕逮通緝犯起獲2毒品

【文章轉載請註明出處】