誤信中國旅行社「領一次性旅遊護照」 移民署：恐失台灣身分
近來有台灣人赴中國發展，因違法領用中國身分證或定居證等，遭廢止台灣身分，包含跆拳道選手李東憲、教師張立齊，移民署今（7日）也提醒，過去有國人赴中國旅遊，報名當地旅行社的俄羅斯團，卻誤信說法申領「一次性中國邊境旅遊護照」，此舉恐將喪失台灣身分。
移民署表示，過去曾發生國人赴中國旅遊，在當地向旅行社報名俄羅斯旅遊團，卻因誤信旅行社宣稱「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」等話術，申領一次性中國邊境旅遊護照，移民署提醒，依《兩岸關係條例》規定，申領中國護照將遭戶政事務所廢止戶籍，進而喪失台灣身分等權益。
移民署說明，若接獲國人在中國設有戶籍或領用中國護照、身分證或定居證等檢舉，經查證並通知當事人說明後，就會依規定通報戶政事務所依權責辦理廢止其台灣戶籍等；移民署也提醒，《在臺原有戶籍大陸地區人民申請回復臺灣地區人民許可辦法》修正後，規範緊縮，因此國人赴中國旅遊，切勿貪圖便利領用中國邊境旅遊護照等證件。
曾高舉五星旗的跆拳道選手李東憲，因自爆領用中國身分證定居廈門，也曾曬出中國定居證等，今年1月間經陸委會證實，台灣身分遭註銷；而在福建華僑大學的台籍教師張立齊，也因去年領用中國定居證，今年6月間陸委會證實，廢止張立齊台灣身分。
