誤信交友軟體網友遭詐千萬！ 警超商逮車手

交友軟體陷阱多，切勿輕信陌生網友的投資建議。近期發生一起重大詐騙案件，一名被害人透過交友軟體結識網友，在對方長期噓寒問暖與「穩賺不賠」的話術誘導下，陸續投入上千萬元資金。直到被害人欲獲利了結卻發現無法出金，且對方不斷以各種理由推託，才驚覺自己慘遭詐騙。



被害人隨即向派出所報案，並決定與警方配合將計就計。雙方約定於超商進行面交，就在假冒投資專員的詐欺車手現身取款時，埋伏在旁的便衣員警見時機成熟，立即一擁而上表明身分，喝令男子不准動。

該名車手面對突如其來的警力反應不及，當場束手就擒。警方在現場對其進行搜查，查扣了犯案用的手機以及假造的勞動契約等證物。全案目前正由警方深入偵辦中，警方也再次呼籲民眾，網路交友涉及金錢往來務必提高警覺，以免積蓄化為烏有。

