誤信借錢助遺產過戶酬金千萬 男子被詐3444萬元

〔記者邱俊福／台北報導〕北部1名楊姓男子去年中旬被通訊軟體LINE上的女性友人，以佯稱借錢處理房子過戶遺產相關費用及代書費，事成後將會給豐厚的千萬酬謝，直至去年底楊男陸陸續續借款給對方高達3444萬元，要求還錢，對方雙手一攤表示沒錢，始知上當受騙報警；刑事警察局今提醒民眾，天下沒有白領的遺產，借錢辦理過戶都是詐騙。

刑事局表示，由於台灣土地資源稀缺，民眾深知不動產是資產增值的首選，詐團常假冒「親朋好友」、「遺產律師」或「資深代書」，聲稱其委託人(通常為大富豪或無子嗣長輩)留下1筆價值數億的精華區土地或房產，因繼承手續繁瑣，急需1筆資金「借錢墊付」遺產稅、印花稅或地政規費，並承諾過戶後給予「千萬酬金」作為報答。

去年9月間，該楊男通訊軟體LINE上自稱「翁心怡」朋友主動聯繫，稱要借錢處理房子過戶遺產相關費用及代書費，事成後將會給豐厚的錢，楊男信以為真，以面交方式陸陸續續借款給對方，直到去年12月，總借款金額高達3444萬元，後續楊男使用對方名字上網查詢，竟發現對方為詐欺慣犯。

不久，對方又聲稱需要再借款，楊男便要求對方先償還之前借出款項，並與對方前往銀行取錢時，對方表示沒錢償還，楊男始知遭詐，報警偵辦。

刑事局呼籲，天上不會掉下遺產，遺產繼承有嚴格的法律程序與順位，若與死者無親無故，卻被告知有相關遺產報酬可領，就是詐騙；而正規的遺產處理程序中，相關稅費通常會從遺產總額中扣除，或由法定繼承人自行繳納，絕不會隨機找陌生人「借錢」處理，若收到自稱律師或銀行員的訊息，請務必透過官方管道查詢。

