誤信假代銷險買空氣商品 警方精準預判救回1萬元

▲ 員警分析其中風險，讓男子打消匯款念頭，而該帳號事後果真被通報為警示帳戶。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名19歲的陳姓男子為了爭取更多賺錢機會，準備匯款新臺幣1萬元購買公司所謂的「代銷商品」，由於他在ATM前操作過久，引起警方注意並上前關心。員警進一步指出該代銷方式明顯不合常理，聽完分析其風險後，陳男打消匯款念頭，而該帳號事後更被通報為警示帳戶，讓員警當時脫口而出的「我應該是救到你了」一語成真。

臺中市政府警察局第三分局正義派出所巡佐王坤煜、警員盧俊宏於日前至轄內郵局查看普發現金領取狀況時，發現一名男子久站ATM前，一邊操作一邊滑手機，立即心生警覺上前詢問。陳男面對警方顯得十分緊張，表示剛才誤選約定轉帳才重新操作，並急忙解釋匯款理由。他稱先前曾在網路接觸某公司提供的文書派案打工，近期得知該公司推出「代銷」服務，只要先匯款購買商品，再協助銷售，即可獲得價差收益。

廣告 廣告

▲員警見男子久站ATM前操作手機，心生警覺上前詢問。

員警進一步詢問後發現，陳男是第一次購買，連商品長什麼樣都沒看過，能否收到貨品都成問題，雖然當下查詢該帳號尚無異常，但警方依經驗直覺風險極高，當場提醒：「這種違背正常交易程序的方式，就有詐騙的可能，我覺得我應該是救到你了！」並建議陳男先確認後再匯款，或待帳號隔日未被列為警示後再匯款也不遲，陳男聽聞後接受建議，也做出暫緩匯款的決定。隔日員警再度查詢該帳號，果然已被列為警示帳戶，慶幸當下果斷勸阻，「能救一個是一個」。

根據內政部警政署打詐儀表板統計，今（114）年11月詐騙案件受理數達13,559件，財損金額近60億元，其中「網路購物詐騙」以4,054件居各類型之冠。警方提醒，詐騙手法推陳出新，常利用民眾想增加收入的心態，以輕鬆兼職、低門檻高獲利等話術誘使受害者上鉤。凡要求先行繳費、代操帳號或提供個資，皆屬常見詐騙特徵，務必確認來源真偽並循官方平台操作。如遇可疑投資或陌生匯款指示，請立即撥打165求證，避免落入詐騙陷阱。（照片記者鄭瑞芳翻攝）