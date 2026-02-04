誤信假投資慘賠200萬！楊梅警聯手被害人設局逮67歲老車手

警方協同被害人與詐欺集團周旋，在超商前與詐團相約面交200萬元，同時佈署適當警力埋伏。圖：讀者提供

桃園市有民眾誤信假投資話術，陸續交出200萬元後驚覺受騙報警，楊梅警分局獲報深入追查，發現詐騙集團人員持續與被害人聯繫，警方便利用此機會與被害人聯手設下陷阱，成功查獲詐欺集團面交車手。

警方立即上前查緝，當場查獲67歲雷姓車手，並查扣作案用手機。圖：讀者提供

上湖派出所說明，1月21日受理鄭姓被害人報案，指遭詐欺集團以「假投資」手法誘騙，已陸續交付200萬元，且詐騙集團仍持續聯繫，企圖再次詐騙取款。警方隨即成立專案小組展開偵辦。警方協同被害人與詐欺集團周旋，並於昨(3)日下午18時40分許，在楊湖路二段超商前與詐團相約面交200萬元，同時佈署適當警力埋伏。當詐欺集團派遣車手前來面交取款時，警方立即上前查緝，當場查獲67歲雷姓車手，並查扣作案用手機。全案將雷嫌依詐欺罪、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移請桃園地方檢察署偵辦，並持續溯源追查幕後詐欺集團及其他共犯。

廣告 廣告

楊梅分局呼籲，詐騙集團常以「高獲利、穩賺不賠」等話術誘騙民眾投資，並要求以面交方式交付現金，民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明投資訊息。如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，共同防制詐騙犯罪。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

【有片】天冷火氣大！龜山2騎士擦撞演變全武行 超商前扭打在地

桃園愛心米過期疑雲真相曝光 市府：高雄業者誤用2018樣品袋