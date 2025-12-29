誤信假投資2次被騙42萬元 狡猾女車手連換3交易點仍被逮

花蓮一名59歲男子誤信社群媒體上的股票投資應用程式，遭詐騙集團騙走42萬元。該男子透過臉書社團下載投資APP後，已與詐騙集團進行兩次面交交付款項，發現雖然APP顯示獲利，但無法提領現金才驚覺被騙。警方獲報後，在第三次交易時埋伏，最終成功逮捕一名48歲張姓女車手。這名詐騙車手當天狡猾地三度更換交易地點並提前交易時間，但仍在返回車站途中落網。

車手從台北搭火車到花蓮詐騙取款，改了面交地點、時間仍被逮。（圖／TVBS）

這起詐騙案發生在花蓮，受害的溫姓男子在臉書社團發現並下載了一款聲稱可以投資股票的應用程式。溫姓男子在與詐騙集團進行兩次面交後，總共交付了42萬元。起初，他在應用程式中看到自己似乎有獲利，嘗試提領這些錢時才發現無法領出，這時他才意識到自己被騙了，立即向警方報案。警方接獲報案後，決定在溫姓男子與詐騙集團進行第三次交易時採取行動。雙方原定於27日晚上7點30分在花蓮火車站進行交易，但詐騙集團卻不斷變更交易地點，從火車站改到站前附近店家，總共變更了三次地點，甚至還將約定時間提前半小時。儘管如此，溫姓男子仍然按照警方指示，帶著準備好的假鈔完成了交易。

交易完成後，當張姓女車手正要往火車站方向逃離時，埋伏的警方立即將她逮捕。花蓮分局偵查副隊長莊喬安表示，警方成功逮捕並起獲工作證、存款憑證等證物，將依涉嫌詐欺罪移送花蓮地檢署偵辦，並建請羈押。這名48歲的張姓女車手從台北搭火車南下至花蓮進行詐騙交易，原本以為透過不斷更換交易地點和時間就能躲過警方的追查，但最終仍被警方逮捕。她的這趟取款行程，最後變成了被警方一路護送返回警局的旅程，不僅沒拿到錢，還將面臨法律的制裁。

