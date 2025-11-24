誤信假郵局人員說詞！新北女沒領到普發1萬反損失百萬財產

新北一名張姓女子誤信假郵局人員說法，損失家中總價值超過100萬元的財產。 圖：彭沛緹／攝（示意圖）

[Newtalk新聞] 普發現金已於本月12日陸續發出，新北一名張姓女子接獲自稱「郵局人員」來電，聲稱有人冒用她的身分證去登記普發現金業務，張女因普發現金尚未入帳而相信對方說法，遭詐騙集團騙走家中總價值超過100萬元的財產。

張姓女子接獲自稱「郵局人員」來電，聲稱有人冒用其身分證去登記普發現金業務，隨後甲郵局人員還幫忙轉接165反詐騙專線，假「偵查佐」指示張女先加LINE，並聲稱張女帳戶可能牽涉洗錢而遭凍結及調查，並傳送假傳票、搜索票，要求張女將家中現金、金飾等財產整理好。

張女相信假「偵查佐」的說法，由於擔心遭到牢獄之災，便配合將家中總價值超過100萬元的財產交付詐騙集團，遭受重大損失。

刑事局提醒，普發現金人人領得到，若尚未收到，應耐心等候或主動向銀行、財政部等官方管道查詢。檢警單位不會以LINE傳送公文，也不會視訊製作筆錄，更不會要求民眾將現金或貴重物品交由第三方保管。

刑事警察局也再三強調，正確的政府網站網址均以「.gov.tw」結尾，且「gov」前方必為「.」，不會夾雜英文字母、數字或符號。若收到可疑訊息、網站或來電，應立即撥打165反詐騙專線查證，或撥打110報案。

