誤信偏方！男將「牠」塞下面 醫驚：鑽進膀胱了…

近日發生一起令人離譜又獵奇的醫療事件。一名23歲男子，因輕信網路偏方，在好奇心理驅使下竟從網購平台買來一條長約5公分的活體「生物」，並將其塞入尿道期待能帶來某種「奇特」效果。不料，「牠」順著尿道爬入膀胱，導致男子出現劇烈疼痛與排尿困難等症狀，嚇得他趕緊就醫。





中國鄭州市一名23歲男子，因輕信網路偏方，竟將一條5公分的水蛭塞入尿道，隨即引發劇烈疼痛，才趕緊到醫院就診。（示意圖，與本新聞無關）

據中媒報導，這名居住在中國鄭州市的23歲男子，在將水蛭塞入體內時，還期待著某種「奇特」效果，但很快的，劇烈的疼痛感和排尿困難讓他從夢中清醒過來，並趕緊到醫院就診。經醫院檢查後發現，水蛭已順著尿道進到膀胱附著吸血，並分泌抗凝血物質，情況相當危急，醫師隨即進行手術，所幸手術過程順利，男子才得以脫離險境。男子事後坦言，原先對網路傳言抱有期待，沒想到竟演變成健康危機，對自己的魯莽行為感到無比懊悔。

經醫院檢查，水蛭已在膀胱內附著吸血，並分泌抗凝血物質。醫師隨即進行手術，男子才得以脫離險境。（圖／翻攝自小紅書）

醫院泌尿外科主任也指出，這類異物塞入尿道的案例並非個案，醫院每年都會接診多起類似患者，他嚴正警告，此類行為極其危險，不僅手術過程存在風險，且對尿道與膀胱造成二次損傷，還可能留下慢性疼痛、排尿功能障礙或尿道狹窄等長期後遺症。醫方呼籲民眾，切勿一昧的跟風、聽信網路偏方，以免造成終身遺憾。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

