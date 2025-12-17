誤信兒子「中國穀物」可獲利? 險匯百萬元

▲誤信兒子投資「中國穀物」可獲利?險匯百萬元給「幽靈會計師」

[NOWnews今日新聞] 台中市臺灣大道的中國信託中港分行114年11月27日14時許，通報第一分局公益派出所，指有一名60歲江姓婦人疑似遭遇「中國穀物投資」詐騙。江女到銀行臨櫃，準備一次解除保單並匯出新臺幣 91萬6,438 元，打算支付所謂的「投資贖回手續費」給不詳的幽靈會計師。行員查出匯款單明顯是偽造的，果斷通報警方前來阻斷了這場百萬元詐騙。

當行員詢問匯款用途時，江女竟回答：「要給會計師手續費，因為要投資中國穀物。」荒謬理由讓行員立即起疑，並請江女出示對方給的資料。行員查看其 LINE 對話後，發現對方提供一張銀行的外匯匯款單，但進一步查證卻驚覺，這張匯款單竟然是偽造的！

廣告 廣告

行員隨即通報轄區公益派出所警方。線上巡邏網巡佐林宜立、警員許志在火速到場協助。經警方詢問，江女才坦承受到對方以「投資中國穀物、高獲利」為誘因哄騙，因此急著解保單、匯出近百萬。所幸在警方耐心勸說下，江女終於驚醒，立即停止解除保單及匯款。最終，在警銀聯手下，成功阻止近百萬匯款，守住江女辛苦賺來的血汗錢。

令人好奇的是，江婦不是在社群平台上遇上這個投資詐騙陷井，而是透過兒子稱認識的朋友告知的「中國穀物投資」管道，可見不只高齡長輩容易受騙，年輕人也可能誤信詐騙陷井。

第一分局提醒，凡是要求「先付費」、「買手續」、「私下匯款」的投資，尤其打著「高獲利」、「神秘商品」、「專家內線」等名號，十之八九都是詐騙，攏係假耶啦！民眾若遇可疑情況，請立即撥打 165 反詐騙專線，別讓辛苦存下的積蓄落入詐騙集團口袋。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

來自韓國1600公里的一封信 感謝員警尋回錢包

中台科技大學前重機撞護欄墜落河床OHCA

中警表揚百位績優志工 3志工服務時數超過5千小時