誤信國際律師與幣流師協追被詐款項 藥師再遭詐百萬元

1名50歲的林姓藥師因收入穩定，還清自住小套房貸款後儲蓄了第一桶金，受網路誆稱保證獲利、穩賺不賠的假投資廣告誘惑，加入假投資APP【capitalgroup】，於去年7至9月間被詐新臺幣80萬元後，歹徒人間蒸發、假投資APP完全失靈，遭詐款項一去不復返。

林姓藥師越想越不服，遂在網路上搜尋「追回詐騙款項」等關鍵字，1名自稱具國際律師執照的李姓律師誆稱專門協助被害人追回遭詐款項，林姓藥師遂提供第一次詐騙細節與相關文件，不久後，假律師誆稱經該事務所高級幣流分析師分析林姓藥師第一次遭詐金流，已被歹徒輾轉匯流至「金沙娛樂城」。

假律師及假幣流分析師續稱事務所與金沙娛樂城有配合，可利用操縱博弈APP後臺以協助林姓藥師透過網路博弈方式「贏回」第一次遭詐款項，林姓藥師遂依歹徒指示，申請虛擬貨幣電子錢包，並先後面交3次一共115萬元予歹徒，兌換成泰達幣在金沙娛樂城APP下單，相信假律師及假幣流分析師為她操縱博弈後臺贏錢，眼看金沙娛樂城APP帳面上已贏得87683 USDT（折合臺幣約280萬元），不僅「贏回」第一次遭詐款項，還倒賺不少。

林姓藥師受假幣流分析師的慫恿，向安○人壽借貸50萬元加碼投資，後續又遭假幣流分析師不斷煽動抵押房地產加碼，林姓藥師竟欲將自己的套房抵押，所幸地政事務所人員機警報警，林姓藥師才恍然大悟被二次詐騙。

刑事局委託中央警察大學研究調查，被害人被詐騙後，再次遭到詐騙的主要原因為：缺乏相關詐騙手法辨識知識、過於相信自稱官方/專業/客服、急於挽回損失，認為「有機會追回錢」而冒險嘗試等因素，導致被害人為了把遭詐款項拿回來，卻不清楚司法、警方及銀行真正的處理程序，容易相信任何看似有希望的管道。

刑事局呼籲，民眾發現遭詐騙後，應第一時間向警方報案，警方會通報金融機構圈存可疑款項或警示帳戶，千萬不要相信自稱可以協助追回詐騙款項的律師或幣流分析師，律師僅能擔任訴訟代理人與檢、警和法院溝通，協助整理證據和構成要件關係，沒有透過公權力無法自行追回，更遑論「利用博弈網站後臺贏回被詐款項」。

詐欺案件經警方及檢方偵查結束，由檢察官作成起訴處分，進入法院程序，待刑事審判程序附帶民事訴訟求償，判決有罪方有可能追回詐騙款項。

