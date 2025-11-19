誤信女網友代領普發現金 60歲男寄出提款卡淪人頭帳戶

cnews204251119a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名60歲張姓男子，透過通訊軟體line結識了1名女網友，2人在空中大談網路戀愛。台中市第五警分局表示，女網友誆稱可協助代領政府普發1萬元現金，張男深信不疑，於是依指示將郵局提款卡及密碼，以超商「交貨便」寄出，不料被詐騙集團利用，淪為人頭帳戶。員警獲報後循線追查，逮獲涉嫌為提領車手的馬來西亞籍男子，全案將持續向上溯源追查詐團成員。

第五警分局表示，追查發現，張姓男被害人將提款卡寄出後，詐騙集團車手，就在桃園區1家超商取得提款卡，隨即至新竹市區，將他人被詐騙後匯入的9萬餘元提領一空。員警調閱監視影像及叫車紀錄後，確認提領車手為1名馬來西亞籍男子。

cnews204251119a10

警方表示，馬籍提領車手，在犯案期間還頻繁更換衣褲、外套及帽子，企圖躲避警方查緝。但員警抱著「鍥而不捨」的精神，經過層層抽絲剝繭，終於找出犯嫌並將他查緝到案，全案將持續向上溯源追查詐團成員。

第五警分局表示，詐騙集團近來以假交友包裝，先取得被害人信任，再以「代領普發現金」、「協助申請補助金」等話術，誘使民眾交付提款卡及密碼，使帳戶淪為人頭戶，民眾不僅財物遭詐，也可能觸犯刑責。

第五警分局提醒，政府普發現金，不會請民眾寄送提款卡及密碼，請牢記防詐4不原則，不點擊可疑連結，不填寫個資帳號，不匯款任何費用，不轉傳陌生訊息。尤其民眾領取普發現金時，請提高警覺，不要讓1萬元變成詐騙集團的獲利。如遇到疑似詐騙，請立即撥打 165 反詐騙專線查詢。

cnews204251119a09

照片來源：台中市警方提供

