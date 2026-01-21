誤信導航車陷農田 布袋警即時救援助脫困

民眾誤信導航深夜誤闖農徑，不慎陷入農田泥濘動彈不得，警方獲報後趕赴現場查看狀況，在警民合作下順利將車輛拖離，化解受困危機。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣布袋警分局義竹聯合所日前深夜執行巡邏勤務時，接獲民眾報案指稱，車輛誤入農田受困、動彈不得，急需警方協助。

警方獲報後，義竹聯合所所長蔡季龍與警員蔡欣哲立即趕赴現場，發現報案人為居住高雄市的黃姓男子，當晚前往嘉義送貨後準備返程，行經義竹鄉東過村時，因深夜霧氣瀰漫、視線不佳，加上對當地路況不熟，依循導航誤闖農徑小路。眼見道路愈趨偏僻，黃男欲倒車返回時，不慎將車輛陷入農田泥濘中，無法脫困。

由於事發時值深夜，周遭昏暗且人生地不熟，黃男一時不知所措，遂報警請求協助。警方了解狀況後，立即協助聯繫鄰近拖吊車業者前來支援，並在現場協助指揮與照明。在警民合作下，經一番努力，終於順利將受困車輛拖離泥濘，化解險境，黃男對警方即時協助深表感謝。

布袋警分局長林明韋表示，員警執勤時能秉持同理心，主動關懷並協助受困民眾，充分展現警察為民服務的精神，值得嘉勉。他也呼籲用路人，夜間行車務必注意視線與路況，避免過度依賴導航系統，行經不熟悉路段時更應減速慢行，以確保行車安全，防範意外發生。