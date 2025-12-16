誤信投資詐騙賺2000賠200萬 「會計復仇」與警合作逮車手

陳姓男子擔任車手來向被害人取款，被埋伏警方逮捕並移送法辦。（圖／翻攝畫面）

新北市42歲鄭姓女子日前誤信詐騙集團話術，誤以為能透過投資虛擬貨幣獲利，先後投入232萬元，直到無法出金才驚覺被騙，於是與警方一同聯手，逮捕35歲陳姓車手，全案依法送辦。

據了解，鄭女擔任會計為業，日前有不明帳號透過通訊軟體與她取得聯繫，對方自稱是台商，每日對她噓寒問暖，鄭女在甜言蜜語下墜入情網，還以結婚為前提與對方交往。

詐騙集團眼見鄭女落入陷阱，於是邀請她從事虛擬貨幣「投資」，鄭女起初投入約4000元，對方則反饋6000多元，鄭女以為真的能賺錢，於是在2個月間先後投入232萬元，直到鄭女想要出金，對方卻敷衍推託，鄭女才驚覺被騙。

鄭女先是向永和分局報案遭遇投資詐騙，並至中和警分局秀山所補充說明，員警見鄭女與詐團仍有聯繫，於是由所長陳正文聯繫並指導鄭女誘捕面交，一同合作約出車手。

警方指導鄭女12日假意邀約面交車手，準備交付50萬元，陳正文率4名警員於現場埋伏，眼見陳男現身，立刻將他逮捕並搜索，在其身上查扣手機1支、假契約2張等證物。

陳男否認犯行，稱自己是受託來取款，警方則不相信其說詞，訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌將他移送新北地檢署，全案依法送辦。

