誤信旅行社話術？申領一次性中國護照慘了！陸委會：9年3人失台籍身分

有民眾赴俄羅斯旅遊，疑似因誤信旅行社話術，申領中國一次性邊境旅遊護照，事後慘被取消台灣戶籍。對此，陸委會今（16）天表示，第1起案例發生在2017年，至今已累計3人因這涉入情節，慘被取消台灣戶籍。





陸委會今下午召開例行記者會，由梁文傑主持。梁表示，去（2025）年6月就已加大宣傳，呼籲民眾「不要申領對岸一次性邊境旅遊護照」，因當時有案例傳出，而首起案例源於2017年。



梁文傑進一步說明，2017年的案例也是由旅行社去代辦；依據規定，台灣民眾不能同時擁有中華民國、中華人民共和國身分，也就是不能同時拿兩邊的身分證、護照。



他強調，政府比較希望懲罰旅行社，若發現有旅行社在做這類代辦業務，將依法認定「損害國家利益行為」，對旅行社祭出最嚴厲懲罰，例如罰款、停牌。梁奉勸旅行社「不要做這種事」，也鼓勵民眾檢舉。



他呼籲重申，民眾千萬不要申領中國一次性邊境旅遊護照，台灣人要辦俄羅斯旅遊簽證，不會辦不了，只是價錢差別，不要貪小便宜。





