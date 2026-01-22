誤信網傳減肥影片 19歲女大生「吃硼砂」當天中毒喪命

硼砂為鹼性堅硬水晶或細粒或粉末，食用恐中毒喪命。示意圖／photoac

日前印度一名19歲女大學生看了一部影片，稱硼砂（borax）可以幫助減肥，遂於16日前往藥草店購買材料，未料17日依照指示服用，隨即出現嘔吐、腹瀉，經送醫治療，病況持續惡化，最終劇烈腹痛，併發血便，仍不治身亡。

根據新德里電視台報導，印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）一名19歲女大生日前因看一部名為「Venkaaram（Borax）to melt fat and slim body」影片，聲稱硼砂有助於減肥，未料依據影片指示服用，隨即出現腹瀉、嘔吐症狀，不過經送醫治療返家，病況未獲好轉，腹痛、嘔吐更加劇烈，同時伴隨血便，當晚再次送往醫院時，於路程中宣告不治。

然而硼砂（Borax），又稱四硼酸鈉，為一種鹼性白色粉末狀礦物，經常用於清潔產品，有助於提亮衣物、去除污漬，也可用於殺蟲劑、軟化硬水，甚至被作為玩具「史萊姆」成分。

醫師表示，若誤食硼砂，可能於6至7小時內出現毒性反應，而兒童約攝取5至10克、成人約攝取10至25克即可致命，因硼砂會讓人體酸鹼值提高，導致代謝性酸中毒、化學性肺炎、癲癇發作、休克、失去意識；另外接觸皮膚可能導致灼傷、中毒，因此被禁止添加於化妝品。

而許多人為了快速減肥採取極端手法，醫師強調「任何未經醫生認可的、沒有依據的『快速減肥法』都應被視為危險行為，直到證明其無害為止」，因中毒可能對身體造成永久性危害，呼籲透過均衡營養、規律運動才是可持續性的減肥方法。



