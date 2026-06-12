誤信網紅閨密！JKF女郎整形出大包「異物衝破鼻頭」 醫開刀直搖頭：根本不合法

苡琍Hana控訴醫美手術出意外，害她賠了健康還因此無法工作。（翻攝自臉書苡琍 - Hana ）

曾是知名男性娛樂品牌JKF人氣女郎的知名網紅苡琍Hana，在Instagram等社群擁超過50萬粉絲追蹤，近日公開揭露自己的整形失敗現況，透露自己因為另一名網紅閨密沈琪琪介紹而去了一家醫美診所，做了鼻雕埋線，未料2、3年後竟感覺到鼻頭有異物快要「破皮而出」，她到醫院動手術取出，醫師看了直搖頭，表示埋在她鼻子裡的根本就不是台灣合法的常見埋線材料，而當初沈琪琪至今仍消失避不見面。

相信好友推薦 只說要了解就被推銷做鼻雕

擁E級傲人上圍的網紅苡琍Hana，曾參與戲劇、MV演出，外型甜美的她，近日卻在社群貼出她整形出意外的照片，點名另一名網紅沈琪琪在2023年帶她到「衛生局列管」的法瑞診所，配合「有上百封醫美糾紛裁決書」的吳紹琥醫師，討論要她如何在鼻頭植入線材，沈琪琪還要她相信醫師的專業，結果現在出事了，沈琪琪人卻搞消失，不願處理負責。

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《鏡報》報導，苡琍透露當時剛出社會就認識沈琪琪，那時很年輕、不懂醫美，所以很相信對方。2023年那時本來只是想做一般保養療程，但聊天過程中說到想了解鼻雕埋線，現場人員就遊說她直接施作，「結果他們一直跟我說不用考慮，現在做就好，吳紹琥醫師、護理師、諮詢師都一直說相信他們就可以。」

做完鼻雕埋線感覺不對勁 異物竟衝破鼻頭

她在半推半就下做了鼻雕埋線，術後感覺到明顯疼痛，診所卻告訴她是正常的，然而這樣的感覺卻一直沒有消失，照理說當時選擇的「魚骨線」會被身體慢慢吸收，沒想到過了2、3年都沒有，今年初她更發現鼻頭出現白色異物、鼻形逐漸歪斜，「那個白點感覺就快要穿出來了」，讓她嚇得趕緊求助醫師。

苡琍Hana控訴閨密沈琪琪介紹的醫美診所，竟在她的鼻頭埋了不合法的線材。（翻攝自臉書苡琍 - Hana ）

醫師一看「根本不是合法線材」 她不願和解：怕還有人受害

苡琍說，很多醫師都跟她說，如果用的是合法線材，不應該出現無法吸收的狀況，最後她在北投某醫院開刀，醫師取出線材後直接告訴她，這根本不是台灣合法使用的4種線材的任何一種，而這甚至也不是她第一次從病人身上取出一樣的東西。

苡琍感嘆，在這個圈子外型很重要，都希望自己更漂亮一點，當初為了進行療程還分期付款，花了超過20萬元，怎知道連健康都沒進去，現在又因為手術與恢復期必須停工，無法正常工作。她強調，自己在意的不是賠錢，如果選擇和解，對方就會一直繼續做下去，但她希望的是不要再有人受害。

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