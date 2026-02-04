誤信虛擬貨幣投資！ 台北女約面交當街遭搶705萬

台北市 / 綜合報導

台北市大同區昨(3)日下午發生一起搶案，一名許姓女子誤信虛擬貨幣投資，與張姓車手約好在重慶北路圓環附近的巷子面交705萬元，沒想到中途整包錢被另一名陌生男子搶走。車手見狀緊追在後，但搶匪有備而來，跑了200公尺後，跳上接應車輛，往新北方向逃逸。搶匪怎麼會突然出現？是否涉及黑吃黑？警方持續追查，釐清案情。

黑衣男子右手拿著一個黑色大包包，倉皇跑出巷內，差點撞上柱子仍繼續往前跑，另一人緊追不捨，騎樓發生追逐，不少民眾頻頻回頭看發生什麼事，原來是當街搶劫。民眾說：「講說有看到一個，高高的男生跟女生，在這邊聊很久，聊一聊轉過去旁邊那邊聊。」、「好像是被詐騙還是什麼之類的，看到很多警察。」

事發就在台北市大同區，圓環旁的巷弄內，3日下午2點多，光天化日發生搶案，附近住戶人心惶惶，許姓婦人誤信網路上假投資，先在1月面交160萬，3日約好第二次面交，她先去旁邊銀行領錢，進入巷內正要交錢，突然被陌生男子中途搶包，見即將到手的巨款被搶，張姓車手拔腿緊追，而對方早就有準備，跳上接應車輛揚長而去。

大同分局偵查隊長袁雲澂說：「(被害婦人)欲交付新台幣，700多萬元款項給車手時，突遭不詳犯嫌，搶奪相關的背包款項逃逸，目前本案已報請士林地檢署指揮偵辦中。」台北市區街頭發生當街搶案，警方不敢大意加強巡邏密度，而婦人與車手，原先是約在對面咖啡廳面交，疑似想掩人耳目才改約巷弄，風聲為何走漏，有沒有涉及黑吃黑，警方全力追緝犯嫌釐清案情。

