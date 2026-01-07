誤信虛擬貨幣詐騙婦遭騙780萬 幸遇警埋伏破窗逮車手「挽回330萬」

張男加入詐騙集團，先後騙走吳女780萬元，6日晚間取款時遭警方逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）

假投資真詐財！台北市中山區近日傳出假幣商詐騙案，新北市60歲吳姓女子誤信詐團話術，2度被帶到該集團位於中山區的辦公室，並遭騙走450萬元，6日傍晚又再投入330萬元，所幸該集團早被板橋警方鎖定，警方見時機成熟，逮捕43歲陳姓主嫌與21歲張姓車手，全案依法送辦。

據了解，吳女2025年底加入旅遊經驗分享的LINE群組，詐騙集團卻潛藏在內，以話術誘使他掉入陷阱，誤信虛擬幣投資能獲得高額回報，並在2025年12月2度將她帶到陳女經營的辦公室，先後騙走共450萬元得逞。

吳女6日晚間再度帶著330萬元要「投資」，但該集團早已被新北市板橋警分局掌握，警方目擊吳男進入該據點，交付330萬元現金後離開，陳女後又將詐騙所得交給張姓車手，警方見狀一擁而上逮人。

張嫌察覺行跡敗露，立即駕車逃逸，警方隨即尾隨追捕，最終於松江路311號前將車攔下，並破窗逮人，查扣現金330萬元、點鈔機、犯罪聯繫用手機等證物，張男和陳女坦承自己是詐騙集團成員，供稱對上游一無所知，訊後被依法送辦，相關案情則仍須釐清。

