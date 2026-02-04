誤信高獲利 牛樟芝假投資 中山警連日阻詐近千萬

圖說：臺北市中山分局長安東路派出所副所長謝鈺芬。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山分局員警日前擔服巡邏勤務時，接獲轄內金融機構通報，稱有民眾疑似遭詐騙需警到場協助，連日成功攔阻民眾新臺幣共812萬元存款。

中山分局長安東路派出所警員李泰緯、張家國，日前下午執行巡邏勤務時，接獲轄內銀行通報，稱1名男性客戶疑似遭詐騙，準備匯出高額款項，請求警方到場協助。

警方趕抵現場了解，係民眾稱與友人共同投資牛樟芝產品，主打保證獲利500%，詐騙集團欲取信民眾，更展示與律師簽約過程。該民深信不疑欲提領美金10萬元投資時，遭機警行員識破即時通報警方，經現場與員警理性分析後，民眾始恍然大悟，並當場感謝警方及行員的協助，成功保住約新臺幣312萬元的存款；另2日前長安東路派出所亦成功攔阻假會計以裝潢名義欲提領現金新臺幣500萬元整。

中山分局呼籲，詐騙手法層出不窮，常誆騙以投資方式，標榜高獲利，利用人性貪圖近利的心態，要求民眾提領、匯款。凡在網路上或以電話簡訊提供APP下載及網址連結點擊時，須詳加查證、再三確認，切勿貿然依其指示匯款，如有疑慮，可立即撥打165或110專線查證，共同打擊不法詐騙。