誤信「國際律師」可幫討被詐款 藥師二度遭詐百萬積蓄

林姓藥師遇假投資詐騙損失八十萬元後，又遇假律師誆可追回損失，結果再陷博弈詐騙損失百萬。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟／台北報導

一名五十歲林姓藥師去年七月至九月間誤信假投資廣告，於一款名為「capitalgroup」的應用程式上被詐新台幣八十萬元。為追回損失，她在網路搜尋「追回詐騙款項」，卻遭自稱具國際律師執照的李姓男子及同夥假「幣流分析師」二次詐騙。歹徒訛稱可透過操作「金沙娛樂城」博弈應用程式後台助其「贏回」款項，藥師依指示面交一百十五萬元兌換為泰達幣下注，眼看帳面賺取約二百八十萬元，卻在對方煽動下欲抵押房產加碼，幸經地政事務所人員機警報案才未進一步損失。

刑事警察局指出，此案例顯現被害者遭詐後因急於挽回損失，易陷入二次詐騙。詐欺犯罪防制中心主任張文源分享，警方分析發現即使已確認受害，仍有約百分之二十民眾不願承認被騙。中央警察大學研究也指出，被害人二次受詐主因包括缺乏詐騙手法辨識知識、過於相信自稱專業人士，以及因急於挽回損失而冒險嘗試。

警方統計，全台詐騙案件數與財損金額近期雖有下降趨勢，但案件仍層出不窮。張文源表示，詐騙每日財損已從過去高峰時每天約六億元，下降至近期每日有時不足一億元。然而，類似林姓藥師遭遇的「假投資」詐騙手法仍屬常見，詐團常誘使被害人下載應用程式後逐步操控交出錢財。

警方強調，詐騙集團常利用被害人急迫心理，以「代追款項」為餌進行二次詐騙。刑事局鄭重呼籲，民眾遭詐後應立即報警，由警方通報金融機構圈存款項，切勿相信任何自稱可追回款項的律師或分析師。律師僅能於訴訟中擔任代理人協助整理證據，無法透過公權力直接追回款項，更不可能藉由操作博弈網站後台巷贏回損失。

此類案件最終需待檢警偵查結束，經檢察官起訴並進入法院審理程序後，才可能透過附帶民事訴訟求償。警方也提醒，詐騙手法不斷翻新，甚至結合人工智慧等技術，民眾對於網路上來路不明的投資建議、代追款項服務，均應提高警覺，並善用一六五反詐騙專線查證。