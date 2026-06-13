誤信 師哥老公 法會消災險失120萬 警銀聯手阻詐護財產

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【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市信義分局六張犁派出所接獲銀行通報，稱有民眾欲提領鉅額現金，疑似遭受詐騙。警方立即到場關懷提問，發現陳姓婦人近期透過LINE認識一名自稱蘇姓男子，雙方平時以「老公」、「老婆」互稱。

員警細心了解查證，男子自稱乩童，向陳婦表示需辦理法會及相關宗教儀式，要求其提領新臺幣120萬元支付費用。員警檢視雙方對話紀錄後發現，兩人僅透過通訊軟體聯繫，對方持續以感情關係及宗教法事名義要求匯款或交付款項，手法與近期常見假交友結合假宗教詐騙模式相符，顯有可疑。

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員警邊勸說邊聯繫陳婦女兒到場協助了解案情，家屬得知後亦對資金用途及雙方關係提出質疑。續經行員、員警共同耐心勸導，分析詐騙集團常見話術及案例後，陳婦終於察覺異狀，打消提領念頭，保住新臺幣120萬元積蓄。

信義分局呼籲，網路交友應保持警覺，若對方以感情、宗教、投資或其他理由要求交付款項，務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。