誤信「棒球手套1折」慘噴5萬 詐團竟嗆受害者：報警有毛用

有詐騙集團冒用彰化鹿港一家知名體育用品店，在網路上宣稱「棒球手套1折賣」，有人因此受害被騙5萬元，沒想到詐騙集團竟還在受害人貼文底下留言「報警有個毛用」，相當囂張。

網友誤信棒球手套只要1折的假消息，而被騙5萬元。（圖／翻攝自Threads）

一名網友在Threads轉發詐騙貼文，提醒其他人別受騙，因為他誤信棒球手套只要1折的假消息，而被騙5萬元，目前正在警局報案做筆錄。

貼文引起網友熱議，沒想到該詐騙帳號竟還在受害網友貼文底下嗆聲「沒錯這個人就是我，這麼假的東西也有人信，我要笑死了，你報警有個毛用，三個月台灣被詐騙36個億，有追回來一分錢嗎，超好笑欸」。

該詐騙帳號更稱「還有喔不止是你，還有其他人被騙喔，一張脆文賺了幾十萬，說你們傻還是可憐？免費的東西也輪不到你啊，真的好傻好天真，台灣真是詐騙天堂啊，愛死你們了」。

詐騙集團在受害者貼文底下留言嗆聲。（圖／翻攝自Threads）

其他網友則表示，「真的當台灣政府死了，第一次看到詐騙犯本人還回文嘲笑受害者的，雖然說受害者很笨，但也證明詐團多囂張」、「這篇貼文不能留言不能轉發就很詭異了，加上致勝在鹿港這邊的生意很好，鹿港人看到的直覺就是詐騙，但要買手套真的可以去店裡挑選，老闆人很好」、「一堆這種的，星巴克杯等等說免費送，或是便宜賣，都是詐騙」、「詐騙得手還跑來嗆被害者，這什麼世道？」。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

