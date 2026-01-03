誤信「AI晶片投資」詐騙！他封鎖後又心軟加回好友 慘遭騙走100萬元

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

住在桃園的小清（化名）日前在臉書結識網友A，對方以「AI晶片投資」為誘因，聲稱可透過手機軟體賺取虛擬貨幣USDT（泰達幣），讓他一步步落入詐騙陷阱。兩人曾一度斷聯，但小清在對方再度傳訊後心軟加回好友，最終遭騙新台幣100萬元，直到家人察覺他頻繁借錢勸阻，才驚覺受騙。

住在桃園的小清（化名）日前在臉書結識網友A，落入對方「AI晶片投資」詐騙陷阱。（示意圖/Unsplash）

根據內政部警政署165打詐儀錶板揭露的案例，小清先在臉書認識網友A，隨後改用LINE聯繫。對方宣稱掌握「AI晶片獲利管道」，誘導他下載指定App投資；初期投入3萬3,000元，並承諾每日可獲得3顆泰達幣收益，讓小清逐漸卸下心防。

廣告 廣告

隨著信任加深，網友A再建議升級租用效能更高的晶片，稱需支付高達10萬枚泰達幣，要求持續加碼。小清其後曾與對方失聯並封鎖，直到某天對方主動詢問「為何不理會」，他再度心軟加回好友，成為關鍵轉折點。

恢復聯繫後，網友A以「合租晶片」為名，力勸小清出資100萬元。小清深信不疑，四處籌款，甚至依指示向對方引薦的幣商購買虛擬貨幣；直到家人發現異狀提醒可能遭詐，他才恍然大悟。

警方提醒，投資務必透過合法正規管道，切勿輕信身分不明網友的投資邀約，更不要隨意匯款至可疑帳戶。若遇疑似詐騙情形，請立即撥打165反詐騙專線查證，避免財損擴大。

更多FTNN新聞網報導

台大女博士遭假幣商設局！面交泰達幣攜90萬現金被搶 北聯幫3男落網

提升打詐效能！警政署擴編保二、詐騙防治中心法制化 29人異動名單曝光

短短一通電話…53萬飛了！警政署曝最新詐騙話術：專挑「1族群」下手

