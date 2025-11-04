誤倒食用色素 三星田泛螢光綠

宜蘭縣三星鄉上將路一帶農田與水溝3日傍晚突然泛起一片「螢光綠」，引發地方民眾熱議，懷疑有人隨意排放廢水，痛批好山好水被惡鄰汙染，縣府環保局接獲報案後派員趕抵現場採樣，初步判定疑似外籍移工人誤倒食用色素至水溝，雖然對環境危害程度低，但因確實有造成水質汙染，仍將依《水汙染防治法》開罰，最高可處300萬元罰鍰。

環保局指出，前天晚上6時接獲民眾通報，上將路一帶農田與水溝出現紅色廢水，稽查人員抵達現場沒有看見紅色液體，但農田水質明顯呈現綠色，經檢測酸鹼值為pH6.9，介於6至9的標準範圍內，水質無明顯異常。

周邊一家農莊表示，疑似外籍移工誤將食用色素倒入水溝導致汙染，環保局初步研判危害有限，但水體變色確實影響水質與景觀，仍屬汙染行為，將依《水汙染防治法》可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

不少在地農民昨早聚集觀察水色變化，擔心若持續灌溉，恐影響稻作生長與蔬菜食用安全。有農民指出，這條灌溉渠道連接多處農地，異常水質不斷擴散，如果造成汙染損失恐怕不小。環保團體也提醒，雖然經過環保局初步判定為食用色素，但建議農民暫停取水，待檢測結果出爐確認安全無虞後再恢復灌溉。