誤入歧途當「馬伕」接3少女四處坐檯！他領第一個月薪水…卻要賠8倍
記者陳弘逸／嘉義報導
嘉義市薛姓男子應徵某娛樂公司工作，該公司則容留、媒介、協助少女坐檯陪酒；薛男則擔任「馬伕」負責接送，3名未成年少女到各處坐檯；未料，才上工1個月第一次領到薪水就被逮，被法官依法判7個月有期徒刑，若易科罰金，以1天1000元計算需繳21萬元，另沒收、追徵3萬元不法所得，全案可上訴。
判決指出，薛男在某娛樂公司工作，該公司容留、媒介、協助少女坐檯陪酒；他則擔任「馬伕」負責接送，年紀僅16至17歲不等的3名少女將人載送到嘉義市、雲林縣等處KTV坐檯。
少女每小時費用需要1500元，經紀公司抽傭500元，薛男日薪則1000元，未料，他上班才30天就被逮。
偵審期間，薛男都坦承犯行，3名少女也出面作證；因受害人都未成年，因此法院分論併罰；審理後，將他依共同犯意圖營利而容留、媒介、協助使少年坐檯陪酒罪，共3罪，各處4個月有期徒刑，應執行7個月有期徒刑，皆可易科罰金。
此外，依據薛男日薪及上班天數，宣告沒收、追徵3萬元不法所得，全案可上訴。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
發現兒少性剝削，請撥打110、113
更多三立新聞網報導
闖軌道遭自強號撞噴…人卡區間車底「臟器外露」慘死！南北雙向一度停駛
家暴尪懷疑妻吸毒、賣淫！新婚1個月把她打到斷牙「冒熊貓眼」狼狽逃家
開車出門「遇意外離奇失蹤」7年找不到！父痛失愛子…悲認兒已死亡
長官鬥爭的犧牲品？海軍上尉帶手機進「岳飛軍艦」戰情室…慘吞1大過
其他人也在看
追謝侑芯之死！爆黃明志有15年女友 謝薇安痛批：渣中之王非你莫屬
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應。謝侑芯的閨密、「最強奶媽」謝薇安曾和黃明志聯繫卻未獲回應，痛斥「裝死完全不回應，根本心裡有鬼」，深夜再發IG限動，爆料黃明志有15年女友，根本就是「渣中之王」。三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前
獨家》檢警一連串失誤 狼「志工」認誘國中妹裸拍仍逃處罰
檢、警一連串的荒唐疏失，讓誘騙少女拍不雅照的惡狼逃過法律制裁，也讓正義無法伸張。詹姓男子以LINE化名「志工」涉嫌誘導國中少女自拍猥褻影像未遂，少女母親報案後，警方竟以妨害風化受理，還移送到詹男戶籍地的台東地檢署偵辦，妨害風化不起訴後，檢方才發現問題，再起訴涉嫌兒少性剝削、補作筆錄，但刑事訴訟法規定自由時報 ・ 1 小時前
26年懸案破！日女高生「告白遭拒」懷恨20年殺他老婆
26年懸案破！日女高生「告白遭拒」懷恨20年殺他老婆EBC東森新聞 ・ 8 小時前
義大利13世紀塔樓翻新傳事故 4人受傷
[NOWnews今日新聞]義大利羅馬市中心，一座建於13世紀初期的塔樓，近期正在進行翻新工程，不知何故，當地時間3日發生局部坍塌意外，造成4名工人受傷，截至發稿時間為止，其中1人還被困在廢墟下。根據《...今日新聞NOWNEWS ・ 45 分鐘前
雲林文化藝術獎第21屆登場 在地藝文界人士齊聚一堂
民視新聞／綜合報導雲林縣政府主辦的文化盛宴，「雲林文化藝術獎」活動邁入第21屆，昨天（2）隆重登場，雲林縣藝文界人士齊聚一堂，場面十分熱鬧。民視 ・ 42 分鐘前
豬肉禁令本週五解除？這3天是關鍵 農業部：研議拉高防疫強度
國內非洲豬瘟疫情進入關鍵倒數5天，中央團隊這次用了2天半完成詳細的疫調結果，是否本週五（7日）可以解除豬肉宰運措施？農業部長陳駿季表示，目前的重點是在這3天內維持高強度的檢疫，希望能確保全台所有豬場都沒有病毒入侵。只有在這樣的情況下，才能放心在7日解禁，但會持續「禁止廚餘養豬」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
驚悚！美13歲少女遭網友拐騙失蹤 被囚禁地下室紙箱
根據外媒《衛報》、《CBS新聞》報導，這名少女居住在路易西安那州貝克市（Baker），約於10月20日左右失蹤。警方調查發現，她透過社群平台Snapchat認識26歲男子克魯米提（Ki-Shawn Crumity），對方以「幫她安排被信任的成年人收養」為由，引誘她離家。少女隨後自行搭乘長途巴...CTWANT ・ 1 天前
南投草屯養豬場傳豬隻死亡 家畜所派員初篩監測
台中爆發非洲豬瘟疫情，禁宰、禁運延長為15天，南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永，今（3日）答詢議員關心縣內防疫情形時表示，從11月1日開始，縣內只要有中豬死亡即送驗，目前已送驗兩場，均為陰性，今天草屯也有養豬場通報豬隻死亡，已派員初篩監測，正戰戰兢兢執行防疫工作。自由時報 ・ 19 小時前
便祕恐是失智前兆 3穴道助腸胃蠕動
秋天主「燥」，這個季節最容易便祕，中醫師朱益智表示，長期大腸機能異常，會導致大便變得乾硬不易排出，或是解便的次數減少，除...聯合新聞網 ・ 45 分鐘前
2025陸劇女將混戰開打！《山河枕》宋茜、《一笑隨歌》李沁、《錦月令》哈妮克孜 誰才是最強女將軍？
【文／孔渠】2025年的古裝出了好幾位各具特色的女將軍，有的披甲執銳所向披靡，有的充滿只謀與勇氣。從正在熱播中的《山河枕》宋茜、《錦月如歌》的周也，到即將開播的《逐玉》田曦薇，這些新一代古裝大女主共同構築出「強強聯手」的新敘事時代，以下就來解析她們各自魅力。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 36 分鐘前
麻豆鱷魚王：照顧者用心 比機構外觀、設施多寡重要
「這裡死了很多人…」清晨五時許，邱錫河接到電話連忙趕到新營醫院北門分院。沒找到父母，醫院電話又打不通，膽子大到可將頭伸進...聯合新聞網 ・ 1 小時前
逼下屬提供「性服務」班兵隱忍7年才說！嘴硬副排長賠19萬元…鬆口認了
陸軍馬祖防衛指揮部9年前發生副排長利用權勢逼迫下屬，在營區提供性服務的醜聞；受害士兵隱忍將近5年，才在臉書揭露此案；涉案副排長因案退伍，因堅決否認犯行，一審遭判2年5個月有期徒刑；事後改口認罪，並以19萬元達成調解，上訴二審，獲判緩刑5年，緩刑期間付保護管束，判決確定後，應向公庫支付11萬元，並須提供180小時義務勞動，完成6場法治教育課程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
信義豪宅雙屍案新進展！創投CEO死前狂嗑毒 與女藥頭「互惠關係」曝光
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導台北市信義區永吉路豪宅上月發生一起雙屍命案，37歲創投公司CEO陳姓男子與25歲曾姓女子陳屍客廳沙發旁。檢警根據現場查獲的大...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
英王胞弟安德魯被撤王子頭銜 川普：為英王室難過
（中央社空軍一號機上2日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世因胞弟前王子安德魯與已故性犯罪者艾普斯坦的醜聞關係，撤銷他的王子頭銜後，美國總統川普今天表示他為英國王室感到「非常難過」。中央社 ・ 13 小時前
新客戶增 儒鴻看升毛利表現
成衣廠儒鴻（1476）今年除2月以來，各月營收皆維持30億元以上水準，加上9月有約1億多的出貨因船期延遲遞延至10月認列，預期今年第四季營運也將延續高水準。隨著新產品、新客戶比重增加，儒鴻看好將有利提升平均單價與毛利表現。工商時報 ・ 3 小時前
台幣保單宣告利率 最高2.75％
壽險公司11月宣告利率陸續公告。據統計，目前除美元保單宣告利率全面衝破4％，新台幣保單也衝向高利率水位，11月利率按兵不動維持偏高，彙整市場上最高宣告利率的保單，均達2.75％，成為保單地板價。工商時報 ・ 3 小時前
北市籲逾65歲接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗
秋冬為呼吸道傳染病好發季節，老年人為肺炎鏈球菌感染後併發重症、死亡的高危險族群；預防勝於治療，臺北市政府衛生局呼籲六十五歲以上民眾接種公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，從未接種過13價疫苗和23價疫苗的長者，建議先接種13價疫苗，間隔一年後，接續接種23價疫苗；完整接種13價及23價疫苗，可大幅降低傳染病對長輩健康的威脅。近年來，肺炎穩居臺北市民十大死因第三名，死亡人數一一一年為一三八七人、一一二年一六六七人、一一三年一八一五人，標準化死亡率逐年上升且死亡人數居高不下。肺炎鏈球菌為引起肺炎最常見的致病菌，接種疫苗可有效預防肺炎鏈球菌感染引起的肺炎、腦膜炎、敗血症等中重症及死亡機率。請符合公費肺炎鏈球菌疫苗接種資格的市民（六十五歲以上長者、五十五至 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
法官裁定繼續支付補助 川普政府稱將部分發放食物券
（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國兩位法官裁定政府必須繼續支付「美國營養補充援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）後，美國總統川普政府今天表示，聯邦政府將於11月「部分恢復」發放。中央社 ・ 2 小時前
台中廚餘改焚化 南投「化整為零」
非洲豬瘟造成廚餘去化管道受限，為避免民怨，台中市已全面禁廚餘進掩埋場，改送焚化爐，桃園市因焚化、再利用管道有餘裕，掩埋場...聯合新聞網 ・ 1 小時前
彰化肉圓名店「豬出國，雞支援」 網笑雞的心聲：台灣不能住了
台中梧棲一處養豬場上月爆發非洲豬瘟疫情，政府為防堵疫情擴散，下令禁宰豬隻，全台使用溫體豬的小吃店深受影響。彰化員林一家肉圓名店順勢推出「雞肉圓」，並寫下「豬出國，雞支援」標語，讓許多網友看完笑出來，順勢幫雞隻們發聲「台灣不能住了」。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前