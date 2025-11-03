誤入歧途當「馬伕」接3少女四處坐檯！他領第一個月薪水…卻要賠8倍

記者陳弘逸／嘉義報導

嘉義市薛姓男子應徵某娛樂公司工作，該公司則容留、媒介、協助少女坐檯陪酒；薛男則擔任「馬伕」負責接送，3名未成年少女到各處坐檯；未料，才上工1個月第一次領到薪水就被逮，被法官依法判7個月有期徒刑，若易科罰金，以1天1000元計算需繳21萬元，另沒收、追徵3萬元不法所得，全案可上訴。

判決指出，薛男在某娛樂公司工作，該公司容留、媒介、協助少女坐檯陪酒；他則擔任「馬伕」負責接送，年紀僅16至17歲不等的3名少女將人載送到嘉義市、雲林縣等處KTV坐檯。

少女每小時費用需要1500元，經紀公司抽傭500元，薛男日薪則1000元，未料，他上班才30天就被逮。

偵審期間，薛男都坦承犯行，3名少女也出面作證；因受害人都未成年，因此法院分論併罰；審理後，將他依共同犯意圖營利而容留、媒介、協助使少年坐檯陪酒罪，共3罪，各處4個月有期徒刑，應執行7個月有期徒刑，皆可易科罰金。

此外，依據薛男日薪及上班天數，宣告沒收、追徵3萬元不法所得，全案可上訴。

