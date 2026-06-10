誤入詐騙集團還能唱跳？《我在詐騙公司上班》襲捲雲林

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府邀請果陀劇場推出黑色音樂劇《我在詐騙公司上班》，將於9月5日下午2時30分在雲林表演廳演出，即日起正式啟售。這齣改編自知名漫畫家謝東霖同名作品的話題音樂劇，以詐騙集團為故事背景，結合爆笑情節與社會反思，並推出青年席最低300元優惠方案，邀請青年朋友運用文化幣走進劇場，體驗一場荒謬卻真實的人生考驗。

詐騙集團搬上舞台，果陀黑色音樂劇9月襲雲林。(記者廖承恩翻攝)

廣告 廣告

近年詐騙案件層出不窮，幾乎成為全民共同關注的社會議題。《我在詐騙公司上班》大膽以詐騙公司為舞台，透過黑色幽默手法描繪現代職場與人性掙扎，讓觀眾在笑聲中看見現實，在荒唐情節裡感受社會縮影。作品自2022年首演以來場場完售，累積高人氣與好口碑，更榮獲第15屆金漫獎「跨域應用獎」肯定。

縣長張麗善表示，縣府持續推動文化平權與藝文扎根，希望讓縣民不必遠赴都會區，在家鄉就能欣賞優質表演藝術。此次引進兼具娛樂性與議題性的熱門音樂劇，不僅展現漫畫、音樂與劇場跨域結合的創新成果，也藉由年輕世代熟悉的IP作品，拉近劇場與青年的距離，培養更多藝文參與人口。

詐騙犯罪日益猖獗，成為當前最受矚目的社會問題之一。(記者廖承恩翻攝)

文化觀光處長謝明璇指出，表演藝術正朝向多元化與年輕化發展，漫畫改編作品已成為吸引新世代觀眾的重要媒介。《我在詐騙公司上班》以貼近生活的題材、鮮明角色及節奏明快的音樂演出，成功打破大眾對劇場的既定印象，讓觀眾在輕鬆觀演過程中獲得深刻啟發。

為鼓勵青年參與藝文活動，文化觀光處特別規劃青年專屬推廣講座，將於7月3日下午2時舉辦「果陀劇場音樂劇《我在詐騙公司上班》導演創作分享暨幕後公開大秘辛」，邀請導演及主演楊奇煜親臨分享，揭開漫畫改編音樂劇的創作歷程，帶領青年觀眾深入了解角色塑造、舞台設計及製作幕後故事。

實力派演員聯手飆戲，詮釋荒謬卻寫實的人生百態。(記者廖承恩翻攝)

本劇集結楊奇煜、辰亞御、徐浩忠、張雅筑及林煒盛等實力派演員共同演出。劇情描述背負債務的職場菜鳥曾誠，意外踏入詐騙公司的世界，在金錢誘惑、情感拉扯與良知考驗之間不斷掙扎。看似荒謬的情節，卻映照出現代社會許多人面臨的現實困境，也讓觀眾在笑聲背後重新思考人生選擇與價值判斷。

文化觀光處表示，本次特別推出青年席專場，青年席最低300元起，只要使用文化幣折抵100點以上即可購票，並可搭配文化部青年席位推廣計畫享有點數回饋優惠。演出將於9月5日下午2時30分在雲林表演廳登場，票券現正熱賣中，歡迎民眾把握機會進入這間「最荒唐的詐騙公司」，看見笑聲背後最真實的人性故事。