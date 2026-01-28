誤判風險升高！習近平清洗解放軍高層 西方憂失溝通窗口

中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立10月30日參加北京香山論壇。路透社



中共中央軍委副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立日前遭立案調查，專家指出，中國國家主席習近平「清洗」高階將領的行動，將使西方國家失去關鍵的聯絡窗口，並加深對解放軍日益封閉的擔憂。

中國國防部上週六（1/24）宣布，張又俠與劉振立涉嫌嚴重違紀違法，決定對兩人立案審查調查，成為最新一批遭整肅「落馬」的解放軍高層後，中國未來的軍事動向引發各界關注。

彭博（Bloomberg News）引述西方官員表示，儘管外界對劉振立「落馬」的關注度不及張又俠，但劉的空缺卻引發更迫切的隱憂。這些要求匿名討論安全事務的官員表示，這位聯合參謀部參謀長曾是管控風險、防止戰略誤判的最有效聯絡窗口。

他們表示，61歲的劉振立與其他中國高層官員不同，他更願意與西方官員會晤並保持溝通管道暢通，但這絕不意味著雙方關係踰越交流範疇。近幾個月來，劉振立就已會見過來自美國、澳洲及英國的代表。

劉振立2023年調任中央軍委聯合參謀部參謀長後，曾於同年12月與時任美國參謀長聯席會議（Joint Chiefs of Staff, JCS）主席布朗（Charles Brown Jr.）通電話，代表在中國氣球飄越美國上空引發緊張局勢後，美中兩軍關係出現解凍跡象。

西方官員們指出，習近平最新一輪的「清洗」行動，將使中國軍方官員和外交官更加謹慎，不敢與西方官員交談，生怕遭遇相同命運。他們補充說，這給西方與中國的關係帶來日益增大的風險。

報導指出，中國決定對負責統籌各軍種協調工作的劉振立展開調查，可能衝擊解放軍提升聯合作戰能力的努力，使北京當局規劃與執行對台攻擊行動的難度增加，而這也是習近平達成2027年完成軍事現代化、本世紀中葉建成世界一流軍隊目標的核心所在。

美國麻省理工學院安全研究計畫主任傅泰林（M. Taylor Fravel）表示，接替張、劉二人的人選不太可能迅速到位，雖然不認為解放軍運作將會因此徹底停擺，但也警告「這波清洗將導致體制癱瘓」。他指出，解放軍未來可能更重視忠誠和意識形態，而非作戰事務。

