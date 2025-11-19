日本首相高市早苗近來言論爭議性不斷，引發大陸不滿。高市早苗上任後力推反間諜法，爭取日本國內民眾支持。同時極力爭取美國支持，爭取成為美國抗中的急先鋒，畢竟日本和美國早在1960年就簽署美日安保條約，除允許美國在日本領土上部署軍事基地外，美國也承諾若日本領土受到攻擊，將協助日本共同防禦。所以這次高市早苗在國會的涉台言論導致中日關係緊張，美國駐日大使也在社交平台發文表態，考驗美日同盟的關係。

中國外交部發言人毛寧日前在例行記者會上再度回應高市早苗涉台錯誤言論。她表示，我們敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。中方已多次闡明嚴正立場，有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。中國大陸近來在黃海中部進行的實彈射擊來說，就是在對日本明確傳達強烈不滿的訊息。

中日關係因高市發言而引發衝突，高市此次處理若分寸拿捏不好，日本既沒有美國般的實力與籌碼，也沒有足夠的能力可以因應中國迎來的衝擊；偏偏台灣賴政府在台日關係良好之際，伸手介入中日紛擾，不僅替兩岸掀起波瀾，也無助中日關係解決，最後恐怕只有美國能夠出面收拾，也更加凸顯美國角色的重要性。

高市早苗的動機，一方面考驗與美國的互信及合作關係程度，另一方面也試探中國大陸的立場與決心；企圖操作日本國內反中的民意，通過想要通過的法案；至於台灣議題只是戰略工具，目標在於推動兩件事。

對此，首先，日本選出高市早苗之右翼分子，是幸還是不幸？這是日本人的選擇，姑且不論，但客觀的事實是，每每在歷史關鍵時刻，日本政府往往會做出錯誤的決定，是心態造成還是民族性所使然值得探討。

其次，台灣問題對中美雙方來說都是核心重要問題，日本過度插手干預，對日本並沒有好處；日本挺台灣，挺的是民心社會，並非政治定位，這一點日方應當清楚，高市早苗提及台灣有事日本有事之老調，除了顯示態度外，並沒有任何實質的助益，反倒是會激起大陸當局更強烈的反彈，造成台日雙方的危機與困擾。

最後，選出一個立場偏激的領導人確實是一項賭注，更是一大傷害；畢竟身為國家領導人必須盱衡國際局勢，冷靜理性做好決策，替國家人民爭取最大的利益，實在不宜莽撞衝動，為了國內特定因素而不惜造成中日衝突矛盾升級，實在看不出日本的智慧，或許高市早苗的周邊都是如此的聲音與建議，那麼高市更不宜偏聽，造成對日本的長遠傷害。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）