誤導民眾？大苑子「石虎柳丁」惹議 農民批：根本沒買過

連鎖手搖飲「大苑子」捲入「石虎柳丁」爭議！農民指控大苑子聲稱使用「石虎柳丁」製作飲品，卻未實際購買任何有認證標章的石虎柳丁，欺騙消費者。大苑子則回應，他們使用的是來自石虎棲息地「中寮」的柳丁，因此稱為「石虎柳丁」。消保官提醒，若業者以特定種植方式或保育共生理念生產的水果吸引顧客，就應依照廣告內容提供商品，否則可能構成誤導或欺騙，民眾可提出申訴。

大苑子爆出石虎柳丁爭議，遭農民指控根本就沒有買有經過認證的柳丁。（圖／TVBS）

大苑子推出「鮮搾柳丁綠」飲品，並在宣傳中明確標示使用「石虎柳丁」。該品牌甚至在11月發布貼文宣布「即日起全面使用石虎柳丁」，並拍攝宣傳影片解釋石虎柳丁的特色。然而，這些宣傳行為引起了農民的不滿。

大院子宣傳單印上「石虎柳丁」，挨轟恐怕會誤導消費者。（圖／TVBS）

長壽天然農場農友張鈞涵表示，大苑子曾在10月表示要推出石虎柳丁產品，並到他們的果園拍攝影片，還承諾採購25萬斤柳丁。但後續卻沒有進一步消息，張鈞涵認為合作已經破局。令他驚訝的是，大苑子在11月18日上傳了宣傳影片，但實際上今年他們並未向張鈞涵購買任何柳丁。

農民表示，石虎柳丁種植方法不能使用除草劑，因此耗費的人力、時間成本都會更高。（圖／TVBS）

張鈞涵解釋，石虎柳丁與一般柳丁的差異在於種植方式。石虎柳丁需要全部人工除草，這使得作業時間從原本的3天延長到1個月。石虎柳丁的價格約為每台斤15到18元，比一般柳丁貴3到10元。此外，石虎柳丁需要通過認證標章、產銷履歷，並進行相關農藥檢測。他強調，如果中寮產區的所有柳丁都被視為石虎柳丁，那麼使用除草劑的種植方式並不能真正保育石虎的棲息地。

農民怒轟大院子以「石虎柳丁」作為宣傳手法，已經涉及欺騙消費者。（圖／翻攝長壽天然農場FB）

對於這些指控，大苑子回應稱，他們自2017年就開始支持「石虎柳丁」產地，並表示所使用的柳丁已通過農藥檢測合格。他們認為，只要是在石虎保護區內採用友善耕作方式種植的柳丁，都應該得到支持，並強調從未刻意標示相關認證標章。

北市主任消保官林傳健表示，若業者以特定種植方式或保育共生理念生產的水果作為飲品成分來吸引顧客，就應該依照廣告內容提供商品，不得有誤導或欺騙消費者的行為。「石虎柳丁」與「石虎產地柳丁」雖只相差兩個字，但可能導致消費爭議。他提醒民眾，只要發現有誤導嫌疑的情況，都可以提出申訴。

