【誤導】南韓近期更新電子入境卡？台灣改中國台灣？非近期才更新！外交部已多次提出嚴正關切

網傳「台灣入境韓國須承認中國台灣」的訊息，內容聲稱南韓於 2025 年 12 月完成電子入境卡更新，台灣地區被明確標示為「中國（台灣）」，與香港、澳門並列，李在明也說不承認台灣是中國台灣就別來韓國。經查證，網傳訊息在社群平台與內容農場網站流傳，李在明並沒有發表過「台灣就是中國台灣」的言論。南韓的電子入境卡於 2025 年 2 月即實施，當時在「出入境信息」選項，台灣即顯示為「CHINA(TAIWAN)」，並非 12 月才更新。不過「出入境信息」並非必填選項，反倒是必填的「基本資料」，台灣顯示為「TAIWAN」，並沒有加上「CHINA」。此外，如果是中華人民共和國的遊客，無論是「基本資料」還是「出入境信息」，都顯示為「CHINA P. R.」，也就是說，南韓的電子入境卡，有「台灣 TAIWAN」與「中國台灣 CHINA(TAIWAN)」，但沒有「中華人民共和國台灣CHINA P. R. (TAIWAN)」的選項，網傳訊息部分錯誤。

南韓 12 月電子入境卡將台灣註記為中國台灣？



原始謠傳版本：



台灣居民入境韓國必須承認台灣屬於中國，才能入境，台灣炸鍋！李在明：只有承認台灣是中國台灣，才能來韓國，否則別來。 南韓於 2025 年 12 月 5 日完成了官方電子入境卡申報系統的更新。此次更新後，入境卡的“出發地”與“下一目的地”欄中，台灣地區被明確標註為“中國(台灣)”，歸入“中國”分類下，和香港、澳門並列。台灣居民填寫入境卡時需勾選此規範選項才能完成申報。不承認屬於中國就無法申報！南韓方面也引用1992年《中韓建交聯合公報》，強調此舉是履行先前承認台灣是中國一部分的立場承諾。



並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 以「李在明、中國台灣」等關鍵字進行搜索，發現傳言聲稱「李在明：只有承認台灣是中國台灣，才能來韓國，否則別來。」的言論，僅在社群平台及內容農場網站上，以標題形式流傳，並沒有國際通訊社或是具可信度的媒體對此有相關報導。



以「이재명（李在明）、중국대만（中國台灣）」等關鍵字進行搜索，也沒有找到韓國媒體有報導，或是李在明發表過這番言論。上述可知，依照現有公開資訊，沒有任何證據顯示李在明說過「只有承認台灣是中國台灣，才能來韓國，否則別來。」這段話。



以相同關鍵字搜索，僅能找到李在明曾被媒體報導他在 2024 年 3 月一場活動上，談論「중국（中國）」與「대만（台灣）」議題，發表「為何要干涉兩岸事務」、「中台關係與我們無關」等言論，當時台灣媒體也有針對此事發布相關報導，在此之後，李在明在兩岸議題上便沒有過重大發言。





南韓電子入境卡於 2025 年 12 月 5 日更新？



以「南韓、電子入境卡」等關鍵字搜索，可以找到外交部領事事務局的資訊，內容提到「為便捷訪韓旅客通關及響應無紙化，韓國自 2025 年 2 月 24 日起實施電子入境申報制度，旅客可於抵韓 3 天前事先於線上填寫入境申請表」。



旅遊部落格「來一球叭噗」（4 月 6 日發布）、「Rong」（5 月 31 日發布）、「壞臉貓」（7 月 14 日發布）等，皆有發布如何填寫 e-Arrival Card 電子入境卡的教學文，而文章所附擷圖，在「入境信息」與「出境信息」處，即能看到「CHINA(TAIWAN)」的選項。



上述可知，韓國自電子入境申報制度實施以來，出入境選項一直都顯示「CHINA(TAIWAN)」，並非近期才作出更動。



記者實際到韓國電子入境申報官網操作，填寫時會有必填的「*」欄位，以及非必填（淺灰色字）的欄位。首先，必填的基本信息選項「國家／地區」，可以看到台灣只有「TAIWAN」 1 個選項，中國則有「CHINA P. R.」，以及「CHINA P. R. (HONG KONG)」「CHINA P. R. (MACAO)」等 3 個不同選項。



而出入境信息部分，非必填的「前一出發地」及「下一目的地」，「國家／地區」則沒有單獨「TAIWAN」 的選項，而是顯示「CHINA (TAIWAN)」，中國則維持「CHINA P. R. (HONG KONG)」「CHINA P. R. (MACAO)」等 3 個選項。









上述可知，在韓國電子入境卡中，台灣前面確實有加「CHINA」，但這與中華人民共和國的「CHINA P. R.」又有些許不同，因此，如果以全稱翻譯來看，韓國是分為「中國台灣」、「中華人民共和國」、「中華人民共和國香港」及「中華人民共和國澳門」，但沒有「中華人民共和國台灣」CHINA P. R.（TAIWAN）這個選項。



外交部於 2025 年 12 月 3 日發布新聞稿，提到「外交部及我國駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，然韓國政府迄仍未正面回應，對此我方甚表遺憾。」



而根據中央社於 12 月 5 日的報導，韓國外交部對此表示「韓國政府仍維持與台方持續增進非官方實質合作的一貫立場，對於國籍的列示方式，韓方會綜合考慮諸般層面，持續與相關單位協商。」





結論



總結來說，韓國的電子入境卡，在基本信息將台灣列為「TAIWAN」，出入境選項則列為「CHINA(TAIWAN)」， 外交部已多次提出關切，但仍未獲正面回應。該系統於 2 月即上線，傳言聲稱 12 月更新的說法不正確；李在明也沒發表過「不承認中國台灣就別來」的言論，網傳訊息部分錯誤。



