【誤導】台鐵沒宣傳的神級票種？65歲長輩只要幾百元5天內無限次搭乘？錯誤描述TR-PASS

網傳「台鐵沒宣傳的神級票種曝光」、「65歲長輩只要幾百元」的影片。經查證，傳言影片內容有誤，台鐵 TR-PASS 一般版的三日券敬老票是 1,200 元、五日券敬老票是 1,600 元，影片宣稱的 900 元、1,250 元是錯誤訊息，且上傳此影片的 YouTube 頻道在過去就已經有散布不實資訊的紀錄，建議民眾避免觀看。



台鐵沒宣傳的神級票種？65 歲長輩只要幾百元 5 天內無限次搭乘？



原始謠傳版本：



別再一張張買火車票了！台鐵沒宣傳的「神級票種」曝光！ 65歲長輩只要幾百元，5天內「無限次搭乘」！環島旅遊一毛不花！#台鐵TRPASS #火車環島 #敬老票 #台鐵優惠



主要在社群平台流傳這樣的影片：





查證解釋：





網傳影片宣稱臺鐵 TR-PASS 有 65 歲以上優待票？



（一）根據臺鐵官網公布的 TR-PASS 相關資訊，TR-PASS 分為一般版和學生版，一般版有三日券和五日券，三日券全票是 2,400 元，孩童票、敬老票、愛心票、愛陪票均為 1,200 元，並不是網傳影片宣稱的 900 元。



五日券全票是 3,600 元，孩童票、敬老票、愛心票、愛陪票均為 1,600 元，網傳影片宣稱的 1,250 元是錯誤訊息。



（二）學生版則分成本國學生和外國學生兩種，本國學生有五日券和七日券，前者為 800 元、後者為 1,050 元；外國學生有五日券、七日券、十日券，五日券 800 元、七日券 1,050 元、十日券 1,400 元。



以上無論是一般版或學生版 TR-PASS 方案之票券，均採實名制購買，須持身分證明文件買票、驗票，乘客可於有限期間內劃座搭乘各級列車，但不包括「商務車廂」及「特等車廂」，（例如：自強 EMU3000 商務車廂），且乘車時應持 TR-PASS 票券和座位券一併使用。





網傳影片來源為 AI 內容農場頻道



檢視發布網傳影片的 YouTube 頻道「銀齡寶鑑」，過去就有散布 65 歲以上手機月租費只要 149 元的錯誤訊息，當時 MyGoPen 已經查證過，其影片多和台灣有關，但位置卻在美國，上傳內容無準確的資訊來源，有內容農場頻道的特徵。



它的影片開頭都會有一個自稱是美玲的人，但其實是使用 AI 生成的，觀察下來可以發現她眨眼頻率過於頻繁、說話斷句奇怪，內容也真假參半，只為了吸引流量、賺取點閱，建議民眾避免觀看。





結論



台鐵 TR-PASS 一般版的三日券敬老票是 1,200 元、五日券敬老票是 1,600 元，網傳影片敘述錯誤，且其為 AI 內容農場頻道發布，過去已有散布錯誤訊息的紀錄，不是具有可信度的資訊來源，不建議民眾觀看。



資料來源：



臺鐵公司 - TR-PASS使用須知

臺鐵公司 - TR-PASS