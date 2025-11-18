【誤導】川普稱美國買東西要看身分證投票卻不用？2018年以來多次發表錯誤言論
網傳「川普想要選民身分驗證」的影片及訊息，內容聲稱美國總統川普在紐約市長選舉後，提到選民應有身分驗證的話題，並稱民眾去雜貨店採買，或是加油站加油都須出示身分證，投票卻不用，原因是他們（民主黨）想作弊。經查證，川普自 2018 年以來，多次在談論投票身分證明的議題中，以「雜貨店也要出示身分證」為例，當時已有多家查核單位及媒體闢謠，美國除了菸酒、藥品等特殊商品外，購買一般日常用品並不需要出示身分證件。紐約州選舉法規定，首次投票須先進行登記，民眾要填寫姓名、地址、駕照號碼或社會安全碼等資訊，確認無誤後，投票當天就不需要再帶身分證件；不過如果登記時沒有提供身分證件，投票當天就會要求攜帶具有照片的身分證件副本，或是近期的銀行帳單、水電帳單、薪資單或有顯示姓名與地址的政府文件。川普以錯誤舉例談論選舉身分驗證議題，容易造成民眾誤解。
川普稱民眾去雜貨店買東西要出示身分證？
原始謠傳版本：
川普：我們想要的只是選民身份驗證。
你去雜貨店要出示身份證，去加油站也要出示身份證。但投票時他們卻不想查身份證。
原因只有一個：因為他們會作弊。
腐敗、邪惡、無能、殺人的民主黨剩下只有非法移民和選舉舞弊。
並在社群平台流傳：
查證解釋：
網傳訊息原始出處為何？
MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，可以找到 X 平台用戶「The Bulwark」於 2025 年 11 月 5 日的發文，即為傳言原文內容；再以「All we want is voter ID」進行關鍵字搜索，可以找到影片原始來源，出自川普當日與共和黨參議員共進早餐時的談話。
川普的原話是（7：55 秒開始）：「我們所要求的只是選民身分證明。你去雜貨店，需要出示身分證；你去加油站，也要出示身分證。但在投票時，他們卻不希望有選民身分證制度，原因只有一個，因為他們作弊。」（All we want is voter ID. You go to a grocery store, you have to give ID; you go to a gas station, you give ID. But for voting, they want no voter ID. It's only for one reason, because they cheat.）
以「Trump、voter ID」進行關鍵字搜索，發現這不是川普首次發表類似言論。2018 年他在一場造勢活動上，就曾說過「你如果出門想買任何東西，你需要帶照片的身分證明」（You go out and you want to buy anything, you need ID and you need your picture.）。
2020 年 9 月，川普在白宮舉行的記者會，談到選舉議題時（14：36 秒開始），提到「如果你能去雜貨店，你就可以帶著含有照片的身分證去投票」（And if you can go to the grocery store, you can have an ID with your picture on it to vote.）
2024 年 10 月，川普接受喬羅根（Joe Rogan）專訪時，他再度提到（2：37：05 秒開始）：「去雜貨店要出示證件，但投票本該是件神聖的事，真的應該如此。偏偏沒有選民身分驗證，原因很簡單：他們想作弊。」（when you go to a grocery store you give ID but for a vote it's supposed to be a sacred thing and it it should be a sacred thing no voter ID because they want to cheat.）
上述可知，川普自從政以來，已經不只一次批評美國選舉不用看身分證，並舉例到雜貨店買東西也需要出示身分證，但自 2018 年他第一次發表相關言論以來，已經不只一次被查證為不實訊息，除了購買酒類、菸草或某些藥品，店家會要求顧客出示身分文件，購買一般日常用品，並不需要身分證。
紐約州投票規定
事實上，美國各州對於投票的身分證明皆有不同規定，阿拉巴馬州、北卡羅萊納州、德州等投票時皆須出示具有照片的身分證明；加州、紐約州、馬里蘭州、緬因州等，有些規定只有首次投票需要身分證明文件，之後投票不須再驗證；也有像是奧勒岡州，直接不提供現場投票。
由於川普是在紐約市長選舉後發表這番言論，以紐約州選舉制度為例，有關選舉人身分證明文件，主要規範於《紐約州選舉法》第 8 之 302、303、304 節。
紐約州選舉委員會官網也有詳細記載投票登記流程，要符合紐約州選民登記資格，必須是美國公民、年滿 18 歲、未因重罪被判刑入獄、未被法院認定無行為能力、未在其他地方主張投票權。
民眾可以透過線上或是紙本填寫登記表，除了姓名、地址外，還要填寫紐約州 DMV 號碼、社會安全碼等。辦理的地點也很多元，除了選委會，州政府指定的選民登記中心外，也可以到車輛管理局辦理
基本上，如果有做過投票登記，州政府會是為你已提供足夠的身分證明，投票時就不須再出示實體身分證明文件；不過《選舉法》第 8 之 303 節也提到，如果是第一次投票，或是登記時沒有提供身分證件，投票時就必須攜帶具有照片的身分證件副本，或是近期的銀行帳單、水電帳單、政府支票、薪資單或有顯示姓名與地址的政府文件。
此外，紐約州還有一種「宣誓投票」（affidavit ballot），具體情況如選民已收到缺席選票（Absentee Ballot）、軍人選票或是特殊選票，但還是選再提前投票日或投票日當天親自投票，該選民即可進行宣誓投票；如果選民的姓名沒出現在投票簿上，可以透過宣誓來投票；另外像是選民原本屬於某一政黨，但投票時想以另一政黨身分投票，也有權進行宣誓投票。
補充一：紐約州的選舉法並非以「防止舞弊」作為立法目的，過去美國也鮮少有大規模作票事件，2022 年頒布的《紐約州投票權法案》（New York Voting Rights Act, NYVRA），也是以保障投票權為主，禁止壓制選民（增加資格障礙）、選票稀釋（削弱特定族群權重）、阻撓選民（干擾投票流程等）、恐嚇或誤導選民（發布假訊息）。
補充二：根據路透社報導，紐約市議會曾於 2021 年 12 月通過一項法案，允許非美國公民（包括綠卡持有者及非法移民等）可以參與市長選舉，但該法案已於 2025 年 3 月被紐約州上訴法院以 6：1 否決，認為此案違法紐約州法律與美國憲法。
結論
總結來說，川普於紐約市長選舉後，再度提到選舉需出示身分證件的話題，但他聲稱「去雜貨店買東西也要看身分證」的說法，與實際情況不符。
