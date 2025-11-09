【誤導】日本地鐵站淪陷？黑熊在馬路上行走的影片？混用過去美國田納西州畫面

網傳「日本地鐵站淪陷」、「黑熊竄出路人驚逃」、「日本熊在馬路上大搖大擺行走」的訊息和影片。經查證，岩手縣宮古市車站外近日確實有熊出沒，但網傳影片中混用到無關畫面，有部分片段是 2021 年就已經出現在網路上，拍攝地點在美國田納西州的蓋特林堡市中心，那裡也時常有人目擊到黑熊出現，傳言影片和中文媒體的新聞影片為誤導訊息。



網傳日本熊在馬路上大搖大擺行走的影片？



原始謠傳版本：



日本地鐵站淪陷！黑熊竄出路人驚逃 近距離直擊影像曝

並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳影片是否為日本近日有熊出現在市區的畫面？



（一）檢視網傳影片，可發現前半段黑熊過馬路的片段中，行駛在路上的車子是左駕而非日本的右駕，再加上黑熊路過的商店招牌都不是使用日文，很明顯其拍攝地點並不是在日本。









（二）透過 Google 反搜，初步先查找到 Facebook 粉絲專頁「Explore Tennessee」在 2025 年 2 月 17 日曾發佈相同的影片指出，這是 2024 年夏天時，一隻黑熊在田納西州蓋特林堡（Gatlinburg）市中心閒逛的畫面。









進一步以「Tennessee」（田納西）、「Gatlinburg」為關鍵字進行搜尋，發現有 YouTube 帳號在 2023 年 4 月 13 日就已經上傳了相同畫面的影片。









（三）再透過圖片反搜工具 TinEye 搜尋，查找到相同影片至少在 2021 年 9 月 10 日就已經出現在網路上，當時發文的人沒有說明影片的背景，底下則有許多留言提到這是在田納西州蓋特林堡，靠近大煙山國家公園的地方。









（四）在網傳影片拍攝到的街景中，發現一個黃色招牌上有明顯可辨識的文字，上面寫著「華北 NORTH CHINA RESTAURANT」；綜合蓋特林堡、大煙山國家公園、中餐廳等線索在 Google 地圖進行搜尋，查找到網傳影片的確切位置就是在蓋特林堡市中心 Parkway 上。

















結論



網傳影片及中文媒體在報導日本近日有熊出現在市區時，混用到了無關片段，其中有過去美國田納西州黑熊跑到蓋特林堡市中心大街上的畫面，不是日本，易造成誤解，為誤導訊息。



