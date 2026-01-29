【誤導】日本梅毒大爆發感染數狂飆12倍？網傳皮膚症狀圖片？誤導貼文！挪用無關照片

網傳「日本梅毒大爆發！感染數狂飆 12 倍」的訊息和照片。經查證，網傳的兩張照片都和梅毒無關，傳言是誤導訊息；近年日本梅毒疫情的確趨於嚴峻，病例數自 2013 年起上升，並在 2022 年首次突破萬例，最新統計顯示，2025 年截至第 50 週累計報告逾 1.3 萬例。



網傳「日本梅毒大爆發」的訊息和照片？



原始謠傳版本：



日本梅毒大爆發！感染數狂飆12倍，20歲少女與60大爺成「毒圈CP」



主要流傳這樣的照片：





廣告 廣告





並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳照片的原始來源為何？



（一）網傳圖卡以兩張圖片拼湊而成，以 Google 反搜左圖，查找到香港浸大事實查核中心及 Factcheck Lab 事實查核實驗室有相關的查證，報告指出，左圖的原始來源是抖音帳號「小张崽仔（南宁局头招代理版）」。



該帳號是在 2024 年 9 月發布貼文，照片是在中國廣西南寧市一間叫做「404 club not found」的酒吧拍攝；2024 年 10 月，「小张崽仔（南宁局头招代理版）」發布澄清貼文表示，他們不是得梅毒，手上拿的是蠟燭，照片被誤傳。



不過，查核記者在該帳號中以關鍵字搜尋，僅發現含有網傳照片的原始貼文，後續的澄清貼文目前已經查找不到。









（二）以 Microsoft Bing 瀏覽器反搜網傳圖卡的右圖，初步先查找到 Instagram 帳號「zoaholic」（あおまる）在 2024 年 11 月有發布過相同照片；除此之外，同名的 X 帳號在 2024 年 7 月也曾發布過相同裝扮、背景的類似照片。















檢視 X 帳號，其被標註為「模仿帳戶」，透過它的貼文可以發現，這名日本網友長期有以美工刀劃傷或菸蒂燙傷手臂等自傷行為，心理狀態不穩定，自述為創傷後壓力症候群、思覺失調症患者。



綜合以上可知，網傳圖片一張是中國民眾在酒吧玩蠟燭的畫面、一張是日本網友的自傷照片，和梅毒無關。





關於日本梅毒感染數



根據衛福部疾管署發布的國際疫情訊息，日本梅毒病例數最新統計，2025 年截至第 50 週累計報告逾 1.3 萬例，而 2024 年全年共 14,663 例；日本在 2012 年前報告病例數均低於 900 例，但自 2013 年起上升，並在 2022 年首次突破萬例。





結論



網傳的兩張照片均和梅毒無關，一張是中國民眾在酒吧玩蠟燭、一張是日本網友自傷的畫面；日本的梅毒病例數自 2013 年起上升，在 2022 年首次突破萬例，近年疫情確實嚴峻。



資料來源：



小张崽仔（南宁局头招代理版）抖音

zoaholic Instagram

_infinity_xxx X

衛生福利部疾病管制署 - 日本/韓國-梅毒