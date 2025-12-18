【誤導】網傳中共公開宣布官員器官分配？按層級？無關官員職等！曲解影片原始脈絡

網傳「中共公布器官分配層級」的影片及訊息，內容聲稱中國近期在一場大會上，宣布處級、廳局級、副部級幹部可以免費更換的人體器官，等於是按職等分配器官移植。經查證，網傳影片引用的片段，是「第八屆中國－國際器官捐獻大會」的演講畫面，其中一頁簡報出現器官獲取按「全國四個層級逐級分配」，四個層級是指：（1）移植醫院等待名單、（2）聯合人體器官取得組織區域內的移植醫院等待名單、（3）省級等待名單、（4）全國等待名單，也就是假如北京 A 醫院出現器官捐贈者時，應按照「A 醫院→北京市→華北地區→全國」的順序，逐級確認移植等待名單，並非按官員地位進行分配，傳言曲解原始影片脈絡，容易造成民眾誤解。

中共宣布按職等分配器官移植？



原始謠傳版本：



中共宣布「按官職分配器官《更換》」！這是真的嗎？活活嚇死我老太婆啊！ 見證賴清德繼續蔡英文雙標領導的「積極貪腐 隨時賣台」國策，使我決心出走，拒做炮灰，因此做一些自我心理建設預備「回歸中國」也許也行。可是看到這一則新聞後，我薄弱的投降準備，這下徹底坍方啦！



或這個版本：



真的嗎？ 政府公佈器官分配原則及層級： 處級以上幹部，可免費換腎。 廳局級幹部，可以免費換個心。 副部級以上幹部，器官隨便換。



查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳影片浮水印，可以找到 YouTube 頻道「老北京茶館 - 幽默時政」於 2025 年 12 月 14 日發布的影片，內容聲稱中共近期公布了器官分配政策，並配上一段在「第八屆中國－國際器官捐獻大會」上拍攝的演講片段。



演講片段有出現影音平台「抖音」的浮水印，以抖音號「1524041737」進行搜索，可以找到用戶「陈静瑜肺腑之言」於 12 月 10 日上傳的短片，經檢視後，確認即為網傳演講片段原始出處。









根據作者簡介，陳靜瑜是中共國家肺移植質控中心主任，也是中華器官移植學會肺移植組組長、中國肺移植聯盟執行主席及江蘇省肺移植中心主任（無錫），網傳影片是他參加器官捐獻大會時拍攝的畫面。



有關網傳影片的討論，最早並非來自「老北京茶館 - 幽默時政」，而是如 X 平台用戶「新闻调查」、YouTube 頻道「财经冷眼」等帳號，於 10 日當天隨即提到「中共公佈器官分配原則和層級」、「處級以上幹部可以免費換腎，廳局級幹部可以免費換個心，副部級以上幹部器官隨便換。」等內容。





網傳影片涉及中共官員器官分配？



查核報告旨在釐清網傳影片原始脈絡，確認其內容是否如傳言所述，涉及「官員器官分配」，至於中國器官移植制度的合規性、倫理爭議及實際運作情形，屬制度層面議題，不在本次查核範圍內。



記者實際檢視演講簡報，可以看到演講人提到「規範器官獲取分配」時，有列出 4 項法源：



1. 法規：《人體器官捐獻和移植條例》

2. 管理規定：《人體捐獻器官獲取與分配管理規定》

3. 質量控制：《人體器官獲取組織基本要求和品質控制指標》

4. 分配政策：《中國人體器官分配與共用基本原則和核心政策》



演講人也提到，器官分配按照 6 大原則進行：



1. 符合醫療需要

2. 醫院 → 聯合 OPO → 省 → 全國四個層級逐級分配

3. 避免浪費，提高效率，降低死亡率

4. 保證公平，減少分布不均

5. 定期對人體器官分配與共享政策進行評估和適當修訂

6. 人體器官必須通過 COTRS 進行分配與共享



「OPO」是人體器官獲取組織（Organ Procurement Organization）的簡稱，中國基於國情並借鑒外國 OPO 建設，在多個省市成立由多家器官移植醫院共建「聯合 OPO」。有關 OPO 的規範，可見於《人體捐獻器官獲取與分配管理規定》與《人體器官獲取組織基本要求和品質控制指標》。



「COTRS」是中國人體器官分配與共享計算機系統（China Organ Transplant Response System）的簡稱，也是唯一官方強制性的國家系統，要求所有器官捐贈都須通過 COTRS 進行分配與共享，主要由中共國家衛生健康委員會統籌管理。



上述提及的資訊，並沒有出現如傳言所述「處級以上幹部可以免費換腎，廳局級幹部可以免費換個心，副部級以上幹部器官隨便換」的內容，傳言可能是看到演講簡報出現「全國四個層級逐級分配」，認為是按照中共官員的等級進行器官分配。



根據中共衛健委於2018 年發布的《中國人體器官分配與共用基本原則和核心政策》，附件有《中國人體器官分配與共用基本原則》，以及肝臟、腎臟、心臟與肺臟的分配及共享政策。



根據《中國人體器官分配與共用基本原則》第 2 條，演講簡報提到的四個層級，是指「移植醫院等待名單、聯合人體器官取得組織區域內的移植醫院等待名單、省級等待名單、全國等待名單」。由此可知，四個層級指的是等待移植的名單，而非指官員等級。









中國科學報於 2018 年 8 月 30 日的報導，提到「四個層級」可以理解成假如北京安貞醫院有心贈捐贈者，首先會看安貞醫院是否有等待心臟移植的病患，如果沒有，會擴大搜尋北京地區是否有需心臟移植的病患，再來是搜尋華北地區，最後是全國。





結論



總結來說，網傳影片出現的「全國四個層級」器官分配，並非中共官員的器官分配名單，而是中國縣市、省分、地區與全國的器官移植等待名單，傳言曲解原始內容，容易造成民眾誤解。



