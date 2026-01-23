【誤導】網傳伊朗政府也用絞刑處決抗議民眾的照片？非近期事件！實為2007年舊畫面

網傳「伊朗政府也用絞刑處決抗議民眾」、「這笑容似曾相似？」的訊息和照片。經查證，傳言照片並非近期伊朗大規模示威抗議事件，而是伊朗男子馬吉德（Majid Kavousifar）2007 年於德黑蘭市中心被公開絞刑的畫面，他和姪子被指控謀殺參與 1988 年大規模處決政治犯的法官穆格達西，傳言為誤導訊息。



網傳伊朗政府也用絞刑處決抗議民眾的照片？



原始謠傳版本：



伊朗政府也用絞刑處決抗議民眾 這笑容似曾相似？ 以前被國民黨迫害的民主前輩也常在被行刑前露出這樣的笑容 為了自由民主 他們無所畏懼 所以微笑

或這個版本：



伊朗的年輕勇士Erfan Soltani，因為抗議而遭伊朗政府處以絞刑。臨上行刑台的他，雖然雙手遭到反綁，仍舊滿臉笑容地從背後伸手比出勝利手勢。 他用笑容向極權政府抗議，也用同一個笑容，鼓舞著嚮往自由民主的人們。 228時候的蔡鐵城，時正春風青年，也遭到國民黨殘酷處刑。當時的他，也是笑著赴死。 勇敢抗爭的兩人，在不同的時空裡露出了同樣的笑容。這抹笑容的理由很簡單，因為爭取自由民主，從不是一件該讓人心生畏懼的事。 台灣人不該遺忘，台灣也有一個世代的有為青年，為了爭取台灣的自由民主，勇敢無畏地笑著赴死。



主要流傳這些照片：





並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳照片的原始來源與事件為何？



（一）透過圖片反搜工具 InVID 搜尋，結果顯示，相似照片至少在 2009 年就已經出現，由此可知網傳照片應和近期伊朗的示威抗議無關。









再以 Google 反搜，查找到圖庫網站「蓋帝圖像」（Getty Images）有相同人物、不同角度的照片；根據圖說，這是伊朗男子馬吉德·卡瓦西法爾（Majid Kavousifar）在德黑蘭市中心被公開絞行前和家人告別的畫面，他被控告謀殺一名法官，於 2007 年 8 月 2 日行刑。









（二）以關鍵字進一步搜尋，查找到《BBC》2007 年的相關新聞，根據報導，當時和馬吉德一起被公開絞刑的還有胡笙（Hossein Kavousifar），他們兩人是叔姪關係，在 2005 年被控告謀殺法官穆格達西（Hassan Moghaddas），行刑前馬吉德微笑安慰胡笙。



綜合《美國之聲》（VOA）、《歐洲新聞台》（Euronews）報導，穆格達西是 1988 年伊朗司法體系大規模處決數千名政治犯的官員之一，被暗殺當時他參與了一樁備受注目的案件，為伊朗異議人士、新聞記者阿克巴爾·甘吉（Akbar Ganji）的監禁案。





台灣過去是否有政治犯行刑前露出笑容？



根據國家人權博物館資料，台灣在 1950 年代白色恐怖時期，有許多政治犯被送往綠島的「保安司令部新生訓導處」囚禁，在 1953 年到 1956 年間，被關押的政治犯有些被以「阻擾感訓」為由分批送往台北、有些人被羅織罪名，以「再叛亂」罪起訴，最後有 14 人被判處死刑。



《中央廣播電台》報導指出，14 名政治受難者被槍決前均露出笑容，當年見證一切的蔡焜霖難過地說，他永遠忘不了這些好友在槍決前的笑容，令人震撼。











結論



網傳照片是伊朗男子馬吉德·卡瓦西法爾（Majid Kavousifar）於 2007 年 8 月 2 日在德黑蘭市中心被公開絞刑前的畫面，和近期伊朗大規模示威抗議無關。



