【誤導】網傳日本民眾抗議高市早苗的影片？不應對抗中國？混淆活動目的！挪用無關片段

網傳「日本民眾怒了，不應對抗中國，高市不配當首相，高市下台」的訊息和影片。經查證，網傳影片共有 4 個片段，其中 2 個片段是要求日本退出 WHO以及和移民政策有關的遊行；另外2 個片段出自「阻止修憲和戰爭」遊行，該示威活動從 2018 年就開始出現，幾乎每週都在日本各地發起抗議，在今年 10 月增加了「打倒高市」的口號，早於高市早苗於 11 月發表「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的言論，傳言為誤導訊息。

網傳日本民眾抗議高市早苗的影片？



原始謠傳版本：



日本民众怒了 不应对抗中国, 高市不配当首相



主要流傳這樣的影片：









並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳影片的原始事件為何？



檢視網傳影片，全長 56 秒，共由 4 個片段組合而成，查核記者將其依序編號並進行查證如下：











片段一



（一）檢視片段一，可以看到畫面中的遊行車及民眾舉的旗子上，有「WHO 脱退」（退出 WHO）之日文標語，由此可知，此影片的原始事件應和世界衛生組織有關；



以此為關鍵字進行搜尋，查找到東京新宿在 2025 年 9 月 23 日有一場訴求為要求退出世衛的全國集會活動。















（二）透過影片反搜工具 InVID 分析網傳影片的關鍵畫面後進行搜尋，查找到影片的原始來源為 X 用戶「林 千勝 Hayashi Chikatsu」在 2025 年 9 月 24 日發布之推文；而根據此集會主辦方發布的海報，「林 千勝」即為這場活動邀請的講者之一，他在文中表示：「9.23 全國運動 @ 新宿遊行示威①第一波！」









（三）根據主辦單位「保護生命免受 WHO 侵害全國運動」（WHO から命をまもる国民運動）官網資訊，他們認為世衛組織新訂的世界衛生條例違反人權，批評其為「公共衛生極權主義」、「把日本變成臨床實驗中心」、「製造 COVID-19 疫情」。



而 9 月 23 日遊行抗議的主旨，是要求日本政府關閉可能將搬遷至新宿市中心的 P4 病毒實驗室、停止施打 mRNA 疫苗、退出世衞等等，並抨擊自民黨的相關政策；簡單來說，他們是日本民間的反疫苗團體。





片段二



（一）檢視片段二，畫面中有許多民眾拿著不同的標語，包含日文、英文，可以辨識的內容包括：「大阪反對種族歧視」（OSAKA AGAINST RACISM）、「抗議仇恨言論，種族主義者滾開！抱歉，給您添麻煩了。」（ヘイトスピーチに抗議中 RACISTS FUCK OFF お騒がせしております）等等。















（二）由此可知，片段三的拍攝地點應該是在大阪，遊行主旨可能和種族歧視有關；以此為線索進一步搜尋，查找到日本各大城市至少從 2025 年 8 月就開始出現反對移民政策的相關遊行，網傳影片的其中一個標語是 X 用戶「はくせんまがり」為了活動所製作，於 2025 年 10 月 9 日發布。









（三）透過影片反搜工具 InVID 分析網傳影片的關鍵畫面後反搜，可看到 YouTube 頻道「護虎ちゃんねる」2025 年 9 月 27 日的直播中，在大約 13 分 04 秒處有出現相同的「OSAKA AGAINST RACISM」標語；根據影片資訊欄，這個活動是大阪反對移民政策的遊行，主辦單位為「護虎會」。















（四）2025 年 10 月 26 日，大阪另一場反對移民政策的遊行中則出現了相同的「ヘイトスピーチに抗議中 RACISTS FUCK OFF お騒がせしております」標語；根據《東京新聞》報導，這一天日本全國同時有 16 個地方舉行反對移民政策的示威遊行，而這類活動在近期幾乎每週都有。















（五）參與反對移民政策遊行的民眾普遍存在排外情緒，認為外國人越來越多、治安變差，不滿自民黨開放外籍移工、外籍實習生等相關政策；《每日新聞》2025 年11 月 30 日報導指出，由於反對移民政策的遊行中反覆出現歧視性言論，導致「反」反移民政策示威也在日本各地爆發，呼籲停止仇恨言論，兩派人士時常「尬場」，不得不出動警力為將雙方分開。



綜合以上，雖然無法確認片段二是 2025 年 9 月還是 10 月的遊行，但可以確認和高市早苗本人無關，不是針對她的示威活動。





片段三



（一）將片段三截圖反搜，可查找到《產經新聞》2025 年 11 月 4 日的新聞照片，以及 YouTube 頻道「こばと通信 -声を上げる市民」11 月 2 日的直播中，有出現相同的「高市政権打倒」標語。















（二）根據報導，11 月 2 日，一場由極端團體發起的場「阻止修憲和戰爭」遊行在東京港區芝公園進行，該團體宣稱現在日本的聯合政府正在發動侵略中國戰爭，主辦單位表示有 2,000 多人參加活動，集會上他們高喊：「讓我們打敗高市和川普，讓我們阻止美日對中國的侵略戰爭。」



（三）這場「阻止修憲和戰爭」抗議活動，除了在 11 月 2 日進行之外，根據公開資料，11 月 14 日、20 日也都有舉辦；網傳影片中拿紅色布條的人，有一個頭戴酒紅色帽子的男性、兩個穿黑色西裝的男性，相同的人物都有出現在 14 日和 20 日的遊行，無法確定傳言影片是哪一天。

















片段四



片段四一樣是「阻止修憲和戰爭」的遊行，檢視主辦團體的官方 X 帳號及官網，他們從 2018 年就開始抗議，幾乎每週都在日本各地發起示威，無法確定網傳影片是哪一次活動，其訴求主要圍繞在阻止他們宣稱的對侵略中國戰爭，「高市打倒」的口號至少在 2025 年 10 月就已經出現在活動中。















而日本首相高市早苗是在 2025 年 11 月 7 日才於眾議院時指出，如果「台灣有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，晚於抗議團體發表針對她的言論。





結論



網傳影片混用抗議移民政策、要求退出 WHO 的遊行畫面，而抗議日本首相高市早苗的示威活動最早從 2025 年 10 月就已經出現，和她在 11 月表示「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的言論無直接相關，傳言為誤導訊息。



