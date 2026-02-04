【誤導】網傳比爾蓋茲因性病要求偷偷給當時妻子開抗生素？非真實畫面！AI深偽影片

網傳「根據愛波斯坦文件」、「Bill Gates 被爆與俄羅斯女子發生性關係染上性病」、「之後要求偷偷給當時的妻子梅琳達開抗生素」的訊息和影片。經查證，傳言的文字敘述是美國司法部近日公布的最新艾普斯坦案調查資料，出自 2 封和比爾蓋茲有關的 Email 草稿，但影片並非真實畫面，是使用深偽技術的 AI 生成影像，為誤導訊息。



網傳比爾蓋茲要求偷偷給當時的妻子梅琳達開抗生素的影片？



原始謠傳版本：



根據愛波斯坦文件, Bill Gates 比爾蓋茨被爆與俄羅斯女子發生性關係染上性病, 之後要求偷偷給當時的妻子梅琳達開抗生素



主要流傳這段影片：









並在社群平台流傳：





查證解釋：





傳言背景為何？網傳影片是否為真實畫面？



（一）綜合《全美公共廣播電台》（NPR）、《NBC News》、《BBC》、《金融時報》（Financial Times）等媒體報導，2026 年 1 月 30 日，美國司法部公布最新一批已身亡的性犯罪者艾普斯坦案相關調查資料，包括 300 萬頁文件、18 萬張圖像、2,000 段影片，其中提到許多名人，而比爾蓋茲就是其中之一。



和比爾蓋茨有關的是兩封 E-mail，疑似是艾普斯坦寫的草稿，時間是 2013 年 7 月 18 日，信件曝光後震驚外界，因為內容指出，比爾蓋茲和「俄羅斯女孩們」發生性關係後感染性病，並試圖隱瞞當時的妻子梅琳達，要求艾普斯坦提供抗生素，讓他能偷偷給梅琳達服用。



（二）網傳影片最早至少在 2026 年 2 月 1 日出現在網路上，是一個模仿帳號發布，它先上傳在影音網站 Rumble，後又在 X 發文；檢視其社群貼文，多為迷因哽圖和娛樂內容。















（三）為保護受害者，美國司法部對所有出現在圖片或影片中的女性都進行了刪減或塗黑等去識別化處理，由此就可知網傳影片並非真實畫面；查核記者另透過 AI 偵測工具 Hive Moderation、AI or Not 進行檢測，結果顯示，其AI 生成的可能性極高、可能使用深偽技術。

















艾普斯坦新調查資料公布後相關人士之回應



對此，比爾蓋茲透過發言人發表聲明否認，痛斥這些說法「荒謬至極，完全不實」、「這些文件唯一能證明的是，艾普斯坦因為無法與蓋茲保持長期關係而感到沮喪，以及他為了陷害、誹謗蓋茲而不擇手段。」



梅琳達則接受《全美公共廣播電台》的採訪，在 Podcast 節目中表示，對她來說，每當這些（和比爾蓋茲有關的）細節被提起，她都會感到很難過，因為會讓她想起婚姻中一些非常痛苦的時光。



「至於那些遺留的疑問……有哪些問題我根本不知道，應該由那些人（指出現在調查文件中的人），甚至包括我的前夫來回答，而不是我。」、「任何女孩都不應該像她們（指案件相關的受害者）那樣，被艾普斯坦以及他身邊那些人置於那種境地，任何女孩都不應該。」





結論



美國司法部近日公布大量艾普斯坦案調查資料，傳言的文字敘述出自和比爾蓋茲有關的 2 封 E-mail；雖然美國司法部公開的資料確實有圖片和影片，但為了保護受害者，對所有女性都有進行去識別化處理，可知網傳影片並非真實畫面，是誤導訊息。



