【誤導】網傳福衛八號改變東亞軍事平衡的影片？內容農場誇大說法！非可靠的資訊獲取管道

網傳「齊柏林衛星真實身分」的影片及訊息，內容聲稱由中山科學研究院主導、日前成功發射的福衛八號「齊柏林衛星」，極具軍事戰略價值，能改變整個東亞軍事平衡，因此也被賴清德命名為「護台神山」。經查證，福衛八號是由國家太空中心（TASA）主導，不是中科院，中科院只是有參與研發；福衛八號也不是單一顆衛星，而是由「6＋2」顆衛星組成，第 1 顆衛星命名為「齊柏林衛星」，於 2025 年 11 月 29 日發射成功。網傳影片出自內容農場頻道，影片中提及的內容，雖然不是百分之百虛構，但也參雜許多錯誤資訊，並非具可信度的訊息獲取管道。

廣告 廣告



網傳福衛八號能改變東亞軍事平衡？



原始謠傳版本：



「全世界都被完美騙過了」台灣發射的齊柏林衛星，當衛星外殼被揭開後，露出的「這個」真實身分讓美國傻眼



主要流傳這段 YouTube 影片：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，可以找到 YouTube 頻道「NEWS 浪潮」於 2025 年 12 月 5 日發布的影片，經檢視後，確認即為網傳訊息原始出處。



「NEWS 浪潮」並非具可信度的新聞頻道，而是專門發布內容農場影片的頻道，所有影片都是由 AI 生成封面、AI 影像及 AI 旁白配音組合而成，頻道自 2025 年 7 月 5 日創立以來，發布過 22 部影片，內容皆與台灣有關，但都是未經證實、虛構或是加油添醋的事件，例如「台灣 40 億美元與蒙古簽約」、「台灣開鑿喜馬拉雅山公路」等。









MyGoPen 於 9 月 4 日發布的查核報告，提到過當遇到農場影片時，首要謹記「不要細究」，因為「想看影片說些什麼」代表你花時間看農場影片，觀看時數一長，頻道就有點閱收益。最好的做法是不要點擊；如果出現在推薦內容，可以點選「不感興趣」或「不要推薦這個頻道」，也可以善用 YouTube 的檢舉功能，選擇「錯誤資訊」或「垃圾內容或誤導性內容」。





影片真實性？



記者實際檢視網傳影片，內容聲稱講出「台灣衛星發射改變東亞軍事平衡」的人，是美國太空作戰司令部上校羅伯特韓森。檢視美國太空司令部（United States Space Command）官網，主要領導階層並沒有這個人；如果是美國太空軍（United States Space Force），確實有 4 名叫「羅伯特」的軍官，但沒有人姓「韓森」，由此可知，影片中的人物為虛構角色。



網傳影片雖然真假資訊參半，並非全數虛構，但重點在於「NEWS 浪潮」不是具可信度的新聞媒體，不該視為資訊獲取的管道。





福衛八號核心零組件大多是台灣開發？解析度可達 1 公尺？



根據國家太空中心（TASA）於 10 月 7 日發布的新聞稿，福衛八號「其任務酬載、衛星電腦、電力控制單元、姿態與軌道控制次系統等關鍵元件與技術，絕大多數均由國內自主研發，自製率達84%」；福衛八號包含 6 顆原始解析度 1 米的光學遙測衛星、以及 2 顆原始解析度小於 1 米的超高解析度光學遙測衛星，相較福衛五號原始解析度 2 米更高。



錯誤部分，例如影片提到賴清德將衛星命名為「護台神山」、福衛八號是由中山科學研究院主導、衛星主要目的是軍事用途等。





福衛八號命名為「護國神山」？



10 月 7 日的新聞稿，有提到福衛八號是台灣第一個自製的衛星「星系」，可以得知福衛八號並非單一顆衛星，而是有「6＋2」顆衛星，規劃 2025 年至 2030 年間陸續發射，而第 1 顆發射的衛星（FS-8A），由賴清德總統命名為「齊柏林衛星」。



總統府 11 月 29 日發布的新聞稿，提到「政府會持續跟產學研各界攜手合作，大力發展太空產業，讓臺灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色，打造新的『護台神山』。」並沒有說要將這顆衛星命名為「護國神山」。





福衛八號計畫由中科院主導？



根據國家太空中心於 11 月 5 日在官方 YouTube 頻道發布的影片，13：37 處可以確認福衛八號計畫是由國家科學及技術委員會（國科會）轄下的國家太空中心主導，一同參與研發的單位如工研院、國家儀器科技研究中心、中央大學、成功大學、陽明交通大學、中山科學研究院、國家同步輻射研究中心等。



上述可知，中科院雖然也有參與福衛八號計畫，但並非「主導單位」。





衛星著重軍事用途？



至於衛星用途，賴清德於演說中提到的是「以更高解析度所收集的資料，將應用在國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護，來提升人民生活福祉、強化國家安全」。



報導者於 11 月 13 日發布的報導，也提到 9 月發生的馬太鞍溪溢流事件，因為福衛五號在潰堤前 3 小時通過，之後要等近 2 天才會再度通過台灣上空，因而錯失即時應變的機會，當福衛八號全數架設完成，即可讓每 2 天通過台灣上空 1 次的頻率，提升為每天 3 次。



鏡新聞於 12 月 8 日發布的調查報告，則提到（6：35 處開始）衛星可以強化國防韌性，福衛八號計畫主持人劉小菁表示，衛星每天繞行地球，如果有不正常的軍隊集結，有了衛星影像就能提前預警，對於國安有很大的助益。



上述可知，國防安全確實是福衛八號的用途，但並非唯一，國土規劃與災害應變等，也是福衛八號計畫的重點。





結論



總結來說，網傳影片出自內容農場頻道，即使對於福衛八號的描述並非百分之百錯誤，該頻道仍非可靠的資訊獲取管道，建議民眾對於福衛八號有興趣，應至國家太空中心官網，或是搜尋具可信度的新聞媒體報導。



資料來源：



Google - 管理系統推薦內容與搜尋結果、檢舉 YouTube 中的不當影片、頻道和其他內容

U.S. Space Command - USSPACECOM LEADERSHIP

United States Space Force - Biographies

TASA - 「福衛八號」首顆衛星今起運赴美 總統命名「齊柏林」盼延續守護臺灣的關懷

中華民國總統府 - 福衛八號齊柏林衛星發射成功 總統盼合作發展太空產業 打造新「護台神山」

YouTube -

台灣太空實力－衛星製造的自主之路｜完整版

總統為「福衛八號第一顆衛星『齊柏林衛星』」發射轉播活動錄製致詞影片

從太空元件孤兒到挑戰供應鏈！ 84%自製福衛八號齊柏林衛星 台灣「鷹眼」觀測地貌、災變 外太空清晰辨識車輛藏秘密任務？太空國家隊拚兆元商機

報導者 - 從太空元件孤兒到挑戰插足產業鏈：「福衛八號」承載的台灣太空夢與國際現實



延伸閱讀：



【錯誤】民航局9月新規定？7種物品不能帶上飛機？內容農場不實影片！行之有年的舊規定