【誤導】網傳美國ICE槍殺白人女子引發全國多處抗議片段？挪用2025年抗議川普的影片

網傳「美國 ICE 射斃白人女子 Renee Good 引發全國多處抗議」的訊息和影片。經查證，傳言影片實為 2025 年 10 月抗議川普的「無王」活動，並非美國公民古德（Renee Good）遭 ICE 探員槍擊後引爆全美多個城市抗議的畫面，傳言為誤導訊息。



網傳美國 ICE 射斃白人女子 Renee Good 引發全國多處抗議的影片？



原始謠傳版本：



美國ICE射斃白人女子 Renee Good 引發全國多處抗議

主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳影片的原始來源與背景為何？



（一）透過影片反搜工具 InVID 分析網傳影片畫面後，以 TinEye 反搜，結果顯示，相同畫面至少在 2025 年 10 月 18 日就已經出現在網路上；而美國公民古德（Renee Good）遭移民暨海關執法局（ICE）探員槍擊事件，是發生在 2026 年 1 月 7 日，由此可知網傳影片和此無關。









（二）以 Google 反搜，查找到 Instagram、 X 上都有人上傳過相同的影片，發布日期是 2025 年 10 月 19 日；根據這些社群貼文內容，此為美國各地當時的「無王」（No Kings）抗議活動，主要是不滿川普政府的執政。

















以關鍵字進一步搜尋，根據美國《全國公共廣播電台》（National Public Radio，NPR）報導，當地時間 2025 年 10 月 18 日，美國各地城市爆發了大規模抗議活動，對川普政府的移民政策、教育政策、環境保護等政策及選區劃分問題表示不滿。





美國近期是否有抗議 ICE 的示威活動？



綜合《美聯社》（AP News）、《紐約時報》（The New York Times）、《CNN》、《BBC》等媒體報導，2026 年 1 月 10 日，全美各城市舉辦遊行，抗議 ICE 探員在明尼蘇達州槍殺古德（Renee Good）的事件。



包括紐約、華盛頓特區、波士頓、洛杉磯等大城市，及事發地明尼亞波利斯都聚集了抗議的民眾，37 歲的古德遭槍擊身亡已不是 ICE 執法的第一起爭議，儘管川普政府稱她試圖開車衝撞 ICE 探員，ICE 探員開槍是出於正當防衛，但民眾的怒火已難平息。



針對 ICE 的示威活動由自由派團體 Indivisible 發起，至本篇查核報告截稿前已持續多日，主辦單位宣稱串連全美 1,000 個城市，活動名稱是「ICE 永遠滾蛋」（ICE Out For Good），根據《FOX 13 Tampa Bay》、《10 Tampa Bay News》的新聞報導，可以看到各地的抗議畫面。

















結論



網傳影片和明尼蘇達州 37 歲女子遭 ICE 探員槍殺無關，是 2025 年反川普政府的「無王」抗議活動，雖然 ICE 槍擊事件確實在近期引起全美多個城市的抗議浪潮，但傳言影片是誤導訊息。



