【誤導】網傳花蓮善款不給災民被拿去投資？易誤解片段！衛福部已回覆「不可行」
網傳「花蓮善款不給災民」的影片及訊息，內容聲稱馬太鞍溪堰塞湖專案的善款，會被賑災基金會拿去投資，而不是用於災民各項補助。經查證，傳言出自立法委員葉元之於 2025 年 10 月 8 日的質詢，當時他表示在基金會的會議紀錄，看到董事會討論過參考各項投資管道，增加基金會來源，詢問衛福部長石崇良是否有這樣的事情，石崇良表示，這是基金會一些專家的建議，因為他們把基金會看作「財團法人」，認為有盈餘的話便能自營，但基金會屬於「公設財團法人」，營利並非目的，因此衛福部已回覆投資計畫「不可行」，可以得知賑災基金會收到的花蓮善款，並不會有投資用途，網傳片段訊息容易造成民眾誤解。
花蓮善款被拿來作投資用途？
原始謠傳版本：
花蓮善款
不給災民竟想投資！
主要在社群平台流傳這段影片：
查證解釋：
網傳訊息原始出處為何？
MyGoPen 檢視網傳訊息所附圖片，可以找到影音平台 TikTok 用戶「jingjinggau」於 2025 年 10 月 24 日發布的短片，經檢視後確認即為網傳影片原始出處。
檢視網傳影片使用的質詢片段，發現這是 TikTok 用戶「twgo817」於 10 月 23 日發布的影片，質詢立委為葉元之，備詢官員為衛福部長石崇良。在此之前，葉元之已於 10 月 20 日在個人 YouTube 頻道「葉元之·原汁原味」，放出同一段質詢畫面。
根據影片發布日期，搜索立法院議事轉播 IVOD，確認質詢片段出自「立法院第 11 屆第 4 會期社會福利及衛生環境委員會第 2 次全體委員會議」，時間為 2025 年 10 月 8 日。
葉元之質詢時（4：15 秒開始），提到他在賑災基金會某次的會議紀錄上看到一點「建議基金會可參考投資各項投資管道，增加基金會財務來源」。葉元之當時表示，投資有賺有賠，如果拿捐款做投資，如果賠錢怎麼辦？且討論結果是「原則可行」，要等衛福部回復。
石崇良當場表示衛福部已回覆「不可行」，他進一步說明，部分專家認為捐款可以作為投資用途，主要是專家將賑災基金會是為「財團法人」，因此認為如果有盈餘的話，基金會應該要能自營；但賑災基金會實際上是「公設財團法人」，因此營利並非目的，所以目前不會有投資的計畫。
MyGoPen 於 2025 年 10 月 1 日的查核報告中，解釋過賑災基金會是「公設」財團法人，屬於政府捐助之財團法人，性質類似經濟部轄下的工業技術研究院及中華民國對外貿易發展協會、司法院轄下法律扶助基金會，或是金管會轄下的台灣金融研訓院、金融消費評議中心等，並非民間捐助的財團法人。
此外，賑災基金會無論是捐款或是補助，皆需要編列清冊並公布在網上，預算書、決算書及財務使用狀況等，也都需要通過會計師事務所或是監管單位的審核。
「捐款可參考是否用於投資」的訊息從何而來？
檢視賑災基金會董事暨監察人過往開會紀錄，會發現對於捐款用於投資有過幾次討論，最早是第 11 屆第 1 次董事會會議紀錄第 14 頁，提到為健全基金會財務體質，增加本會收益，業務單位草擬「財團法人賑災基金會投資管理辦法」。
例如第 11 屆第 3 次董事會會議紀錄第 10 頁，提到「投資管理辦法案」，當時表示會請業務單位進一步了解目前的投資工具，再依需要適時提出相關計畫。
第 12 屆第 1 次董事會會議紀錄第 21 頁，提到杜國正董事建議可以投資公股行庫殖利率前幾名的銀行股票，實質收益可能高於定期存款，當時決議「下次董事會提出投資計畫後，報請主管機關核備後執行」。
第 12 屆第 2 次董事會會議紀錄第 3 頁，提到由於辦理「0403 花蓮震災募款專案」，因人力有限，投資計畫將於下次董事會議討論。決議「原則同意備查，於下次董事會提出」。
第 12 屆第 3 次董事會會議紀錄第 16 頁，提到基金會委請台灣土地銀行長春分行團隊擬具相關「投資計畫」，決議「本案原則上可行，請先完備相關程序，審視投資管理辦法，提供數家投資計畫供參，提報下次董事會」。
第 12 屆第 4 次董事會會議紀錄第 9 頁，提到許舒博董事建議基金會可投資較穩定的金融債券，以提高本會利息收入。李紹齡董事分享世界展望會的經驗，目前捐款者較無法接受捐款款項用於投資使用，目前尚需溝通與宣導閒置資金使用方式。
結論
總結還說，曾有董事提出可以透過投資公股銀行股票或是金融債券，增加賑災基金會收益，不過也有董事提到，目前民眾無法接受捐款被拿來作為投資用途，而衛福部長石崇良最終也回覆投資計畫「不可行」，因此賑災基金會收到的捐款，目前並沒有使用在投資上，網傳片段訊息容易造成誤解。
