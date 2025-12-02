【誤導】網傳蜂毒抗癌的醫學期刊研究？乳癌剋星？缺乏實驗脈絡說法！醫師詳解
網傳「沒想到吧！蜜蜂不只是會釀蜜，牠的毒液也可能救人一命！」貼文，提到動物實驗證實蜂毒可以治療乳癌、是革命性的研究成果。但專家表示，蜂毒治療癌在很多醫學期刊上都有相關論文，並不是什麼「沒想到」、「革命性」，傳言所說的論文雖然將相關的研究推進到小鼠實驗成功，但醫學研究本來就是一步一步累積，即使小鼠實驗成功也未必代表人體實驗同樣能解決出血問題，如果傳言要講動物實驗成功是革命性的突破，那就應該也提到人體實驗的挑戰更為巨大，這樣才算是傳播醫學知識的良善責任，傳言為誇大、缺乏背景及脈絡的錯誤說法。
蜂毒是乳癌剋星的研究？
原始謠傳版本：
沒想到吧，蜜蜂不只是會釀蜜，牠的毒液也可能救人一命！ 科學家最近真的把「蜂毒」研究到變成抗癌武器！ 蜂毒肽「Melittin」成乳癌剋星？Nature 期刊揭露革命性研究成果 來自澳洲西澳大學與 Harry Perkins 醫學研究所的最新研究指出，蜜蜂毒液中的一種天然成分「Melittin」展現強大抗癌能力，尤其對三陰性乳癌（TNBC）與 HER2 陽性乳癌細胞有選擇性毒殺效果。該研究已發表於《Nature Precision Oncology》，未來有望成為突破性的癌症治療方式。 Melittin 可在 60 分鐘內破壞癌細胞膜 抑制癌細胞關鍵訊號路徑 EGFR 和 HER2 對正常細胞相對溫和，顯示出選擇性 與化療藥物 Docetaxel 協同使用，腫瘤縮小效果更佳 正積極開發納米載體與安全性修飾，以進入臨床試驗階段 研究團隊強調，目前研究仍在體外與小鼠實驗階段，雖然結果令人鼓舞，但在轉化為臨床治療前，仍需克服溶血毒性、穩定性與人體副作用等技術挑戰。 研究人員發現，蜜蜂毒液裡有個超猛分子叫 melittin，它可以 「直接殺掉乳癌細胞」，還特別針對最難纏的乳癌類型： 三陰性乳癌（TNBC） HER2 陽性乳癌 1 小時內讓癌細胞膜爆掉！ melittin 就像「細胞炸彈」，能穿透癌細胞的保護層，讓它們當場崩壞死亡。超猛！ 而且，它對正常細胞溫柔多了！ 意思就是：它「選擇性攻擊」，對癌細胞下狠手，對好細胞比較溫柔，非常有潛力 他們還發現：如果把這玩意跟化療藥一起用 → 腫瘤縮得更快，副作用更小！ 重點來了！ 這不是什麼民俗偏方，是 發表在《Nature》期刊的正式研究。 不只是說說而已，是認真做過動物實驗，還準備開人體試驗的。 科學家們現在也在開發「melittin 膠囊、奈米載體」讓它能安全送進身體，不會亂攻擊好細胞。 未來某天，你可能打的乳癌針，不是藥，而是蜂毒！ 這不是科幻，而是正在發生的醫療創新！ 圖文轉自每日健康 Health
並在社群平台流傳：
查證解釋：
傳言提到的「蜂毒抗癌研究」，MyGoPen 查詢出處，應為 2020 年 9 月由澳洲團隊發表的「蜜蜂毒液和蜂毒肽可抑制HER2陽性乳癌、三陰性乳癌中的生長因子受體活化」，其中提到的重點包括：
（1）蜜蜂（Apis mellifera）數千年來一直是人類多種藥用產品的來源，例如蜂蜜、蜂膠和蜂毒。
（2）過去已知蜜蜂毒液和蜂毒肽均已證實對「黑色素瘤、非小細胞肺癌、膠質母細胞、白血病、卵巢癌、子宮頸癌」具有抗腫瘤作用。蜂毒肽奈米顆粒已被用於透過免疫調節肝竇內皮細胞來抑制肝轉移，其他協同抗癌作用包括聯合用於治療子宮頸癌、喉癌、肺癌、乳癌等。
（3）數十年來的研究，蜜蜂毒液生物分子成分作為抗癌劑的分子機制和選擇性，仍然有很大程度的未知。
（4）實驗將小鼠隨機分成 4 組、每組 12隻，分別於接種 T11癌細胞後第3、5、7、9、11、13、15 天在腫瘤內注射給藥，給的藥包括載體、蜂毒肽、歐洲紫杉醇（docetaxel）、蜂毒肽合併歐洲紫杉醇。
（5）本文證明，蜜蜂毒液（honeybee venom）及其主要成分蜂毒肽（melittin），能有效誘導細胞死亡，尤其對侵襲性強的「三陰性乳癌」和「HER2 陽性乳癌」（人類表皮生長因子接受器第二型蛋白過度表現）亞型，具有顯著作用。
（一）蜂毒治癌的研究很多 克服動物出血問題是重要進展
傳言提到「沒想到吧！」、「最新研究」、「革命性研究成果」，MyGoPen 致電諮詢新光醫院健康管理部醫療副主任、家醫科醫師柳朋馳，有關蜂毒治癌的研究，其實不是只有《npj Precision Oncology》登刊的這篇，像是 Frontiers （前線）集團旗下的 OA 期刊也都有刊登相關的類似研究，傳言「沒想到」、「革命性」的說法過於誇大，為錯誤說法。
傳言誇大、但柳朋馳則肯定該研究的進展，過去蜂毒的各種抗癌功效只局限於細胞實驗，動物實驗常失敗於蜂毒會造成動物出血、甚至出血而死，還來不及看到治療效果就先被毒性打敗，這次能在小鼠實驗上取得進展，也難怪能被刊登。
（二）蜂毒不只用於乳癌 出處論文條列 8 種癌症
傳言提到「蜂毒肽 Melittin 成乳癌剋星？」、「在 60 分鐘內破壞癌細胞膜、抑制癌細胞關鍵訊號路徑 EGFR 和 HER2」。柳朋馳指出，傳言出處的論文自己就寫了一大串癌症的名字、說明過去曾有人做到什麼程度，蜂毒治癌的範圍很廣，傳言所講的這篇研究應該只是發現蜂毒對這二種乳癌亞型的乳癌細胞敏感度高，因為這些細胞分化快，分化快的細胞基本上「表皮生長因子接受器」（EGFR）的量就比較多、而蜂毒就是針對 EGFR，所以兩者接合的機會就會高，柳朋馳表示，過去細胞實驗的癌症種類很多，這次是在乳癌上獲得動物實驗的進展，這些醫學研究上的每一小步都不容易、也讓臨床的醫病感到希望，但不能缺乏前言後語、來龍去脈，傳言為缺乏背景、脈絡的錯誤說法。
國際查核：非常早期的階段 人類不一定有效
《USA Today》曾於 2023 年 4 月報導「事實查核：蜜蜂毒素作為癌症治療的研究仍處於早期階段，並不是有效的選擇」，提到社群平台上有「如果你得了癌症，就去被蜜蜂螫一下」、「蜂毒可以減緩並殺死癌細胞！」，《USA Today》同樣提到了這篇澳洲的研究，《USA Today》採訪的專家表示，雖然有研究發現蜂毒在實驗室的實驗中成功殺死癌細胞，但這類研究仍處於非常早期的階段，並不一定能轉化為對人類有效的治療。
（三）傳言說法簡略 病患恐過度樂觀
「對正常細胞相對溫和，顯示出選擇性」、「正積極開發載體與安全性修飾」。柳朋馳指出，其實就是實驗採用的「在腫瘤內注射給藥」這種局部施打的方式，就是要避開全身性的作用，不像化療藥打進血管內、副作用全身都會有，這也是為何實驗中蜂毒藥物能選擇性作用於癌細胞、對正常細胞相對溫和，但怎樣讓局部施打的劑量能殺死癌細胞又不會嚴重出血，或甚至開發載體，讓有效成分能緩釋、進而有長效作用又降低副作用，這些細節都是科學、醫學實驗不斷追求的每一步，傳言過於簡略、恐使病患過度樂觀，說法不夠明確，易造成誤解。
（四）子刊另闢財路 不等於母刊
傳言提到「Nature 期刊揭露革命性研究成果」、「該研究已發表於《Nature Precision Oncology》」。柳朋馳表示，該研究是發表於《npj Precision Oncology》 ，其中 npj 就是 Nature Partner Journals 的縮寫、「子刊」的意思，是《自然》（Nature）的出版商 Springer Nature 集團發行的 OA 系列期刊。
柳朋馳指出，像《自然》這種等級的母刊還是走傳統路線、 讀者付錢才能看得到，也就是「訂閱制」，其他子刊就用「開放取用」（Open Access，OA）論文的方式、由論文作者付錢，這樣出版商才能多賺錢，這些子刊的品質一定低於母刊，但子刊裡面還是有優劣之分，有些期刊的子刊甚至連「影響力指數」（impact factor）都沒有，子刊的水準有高有低，但這些子刊兼有衝量快、 能見度高、很容易被「參考引用」（citation），所以有機會在影響力指數上衝到比一些傳統期刊還高，以時間和數量取勝，但也很容易暴起暴落，一旦被發現同儕審查品質不佳或是自我引用，很可能就會被打下來，或是某些醫院、醫學會要求哪些 OA 期刊不採認，導致今年度影響力指數衝到 6、7 分，隔年忽然剩下 3 分，直接砍半的這種驚人跌勢。傳言一下子講說是《Nature》，一下子又把《npj Precision Oncology》 講成《Nature Precision Oncology》，傳言混淆母刊、子刊，以及子刊的正確刊名，為錯誤資訊。
OA 論文上架快 由刊登者付費
柳朋馳補充表示，基本而言 OA 論文並沒有不好，在發表的過程中一樣也有同儕審查，對於期刊論文的出版集團而言，就是左手、右手誰付錢的問題而已，通常 OA 論文的上刊費大約在 3000 美元左右，落在 8 萬到 10 萬台幣之間，排名越前面、越好的期刊敢收的費用就越高，甚至十幾萬台幣也有，所以現在申請研究經費除了研究本身，還要編列一筆刊登費，但是如果研究者覺得自己的論文非常優質，不想投 OA，也能走傳統投稿路線，但是大約 4 到 6 月個才會回覆，可能投稿一年後才出現在紙本期刊上，對於趕著要畢業、要升等的人來講時間不確定性太高，反觀 OA 甚至 2 周就可以回覆是否接受稿件，一個月就知道到底要不要回答問題，回答完有時候甚至不到三個月內就上架發表，傳統論文、OA 論文各有優缺點，就看發表者、讀者的需求及市場而定。
結論
總結而言，傳言說國際最新研究證實蜂毒可治乳癌，但其實相關的研究早就有很多，癌症的種類也不限於乳癌，只是過去都是細胞實驗、難以突破動物實驗的出血問題，此次是推進到動物實驗成功，雖然是一大進展、但「革命性進展」實屬誇大，同樣的，傳言將子刊《npj Precision Oncology》與母刊《Nature》混為一談，也是故意誇大的例證之一。
衛教資源：
國健署 - 癌症防治館
諮詢專家：
新光醫院 健康管理部醫療副主任、家醫科醫師 - 柳朋馳
