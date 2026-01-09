【誤導】網傳高麗菜的硫代葡萄糖苷防癌功效的AI影片？部分曲解研究結果！務必尋求正規治療

網傳一段「最好的醫師是自身的自癒力，最好的藥房就是自家的廚房」的影片，內容引述麥克·格雷格（Michael Greger）的觀點，推廣屬於十字花科、即大眾熟知為「高麗菜」的「捲心菜」，宣稱其富含「硫代葡萄糖苷」而具備防癌功效；片中更舉例指一名患有心臟病的長者，因採行全天然飲食療法而延壽 31 年。經查證，格雷格雖身為暢銷書作家，但在專業領域卻備受爭議，事實上，其論點被同儕評論為「刻意篩選證據」及「曲解研究結果」，公信力存疑。在社群軟體收到此類來源不明的健康養生影片時，切勿盡信，務必多方查證資訊真偽，以免誤信偏方。

（一）硫代葡萄糖苷能否抗癌 不同研究不同結論



傳言提到「捲心菜真正的價值、核心健康成分是『硫代葡萄糖苷』」、「經過蔬菜中的『黑芥子酶』轉化，生成具有抗癌活性的成分」。MyGoPen 查詢食藥署食品營養成分資料庫，「甘藍」（cabbage）的俗名包括「高麗菜、包菜、洋白菜、玻璃菜、玉菜、捲心菜、球葉甘藍、結球甘藍、蕃芥藍」，也就是說傳言所講的「捲心菜」其實就是屬於十字花科的「高麗菜」。



MyGoPen 曾於 2023 年 4 月提出「【易誤解】這個菜能殺死癌細胞？連鍾南山都在吃？專家詳解相關研究」查核報告，當時的傳言提到「青花椰菜含有『硫代葡萄糖苷』能抗癌」，該報告諮詢專家馬偕醫院營養醫學中心營養師王若瑄，提到：



（1）「硫代葡萄糖苷」能預防癌症的研究，目前看到比較大型的研究都是細胞實驗或是動物實驗。

（2）雖然流行病學研究報告證明十字花科蔬菜等與顯著減緩前列腺癌的進展有關，但來自干預研究的證據則顯示效果有限，相關臨床試驗報告也有不同的結論。

（3）美國癌症研究所的「西蘭花和十字花科蔬菜：降低總體癌症風險」也針對男性追蹤 9 到 22年，結果顯示青花椰菜跟前列腺癌沒有相關。



由上述資料可知，傳言並未說明相關實證多為細胞實驗或動物實驗，且有權威機構的研究做出相反結論，傳言只提及片面資訊。





（二）奶奶心臟病可逆轉的故事 引用的研究並不是這樣說



「營養學家麥克·格雷格博士的奶奶罹患嚴重心臟病，無藥可救只能坐輪椅，家人嘗試全天然飲食調理方案，奶奶又活了31年」。關於天然飲食與心臟病的關聯，格雷格也曾在其他著作提過，而由具備高階科學背景的健康與營養專家組成的非營利組織《Red Pen Reviews》，曾於 2024 年 2 月針對格雷格提出專業評測，該文中提到：



（1）格雷格在著作《如何不節食》（How Not to Diet）的序言中提到，「幾十年前，迪恩·奧尼甚及其同事」發現心臟病「僅透過飲食和生活方式的改變就可以逆轉」。書中的結論再次重申「迪恩·奧尼甚早在 1990 年就證明，他的飲食方案可以逆轉頭號殺手」

（2）格雷格聲稱天然飲食可以逆轉心臟病，然而他所引用的研究本身，所提供的數據並未證實參與者動脈中的斑塊數量有所減少。



由上述資料可知，傳言講的心臟病無藥可救卻能又活 31 年等故事，禁不起專家同儕的專業檢驗。





（三）暢銷書作者、知名人物 但爭議大



傳言提到「營養學家麥克·格雷格博士最偉大的貢獻之一就是將數千篇複雜的醫學論文濃縮為一份普通人一眼就能看懂的清單」。MyGoPen上網搜尋有關傳言說的「麥克·格雷格」（Michael Greger），加拿大麥基爾大學理學院化學系專家們為主要組成的「麥基爾科學與社會辦公室」（McGill Office for Science and Society，OSS）於 2017 年 3 月發表名為「邁克爾格雷格——我們如何看待他？」文章，該文提到：



（1）格雷格完全接受了素食主義的理念，他以近乎宗教般的熱情推廣素食主義，並以此為生。

（2）格雷格有些偏激，永遠不會看到格雷格引用任何支持肉類益處的研究，但會看到大量指出食用動物製品弊端的研究。

（3）格雷格有時會選擇性地引用數據，但這並不意味著他選擇的數據都是錯的。



就像由一群醫學專家創立的組織《Science-Based Medicine》所提到的 「素食主義可以治癒食源性疾病導致的死亡」，「多吃植物性食物，少吃紅肉更健康，但它並沒有應該徹底拋棄所有動物製品」、「純素飲食可以很健康，但健康益處的證據遠不如狂熱信徒所認為的那麼令人信服或確鑿」、「死亡並非『食源性疾病』，徹底摒棄所有動物製品也並非萬靈丹」。傳言不提格雷格在國際上引發的批評、沒有平衡說法。





（四）著作引發專業批判 「精心挑選證據」



傳言提到「麥克·格雷格博士在**《救命》**一書中揭示了日常飲食中的治癒力量」，MyGoPen 在網路上查詢發現，《救命：逆轉和預防致命疾病的科學飲食》）是簡體中文版譯名，該書原著的英文書名為《How Not to Die》，臺灣也有出繁體中文版、書名為《食療聖經》，全美乃至全球流量最大的健康網站之一、由記者及醫師專家組成內容團隊的《Healthline》，於 2017 年 5 月提出「《How Not to Die》—邁克爾·格雷格著作：一篇批判性評論」，提到：



（1）精心挑選證據，書中將大量的文獻提煉成一個簡單的黑白敘事，這項壯舉只有透過斷章取義才能實現，而斷章取義正是營養界最常被利用的謬誤之一。

（2）斷章取義是指為了迎合預設的框架，而選擇性地引用或壓制證據，只要將書中的論點與其所引用的參考文獻進行比對即可發現，這些錯誤雖小，卻屢見不鮮。

（3）該書涵蓋面廣泛，但「它反覆扭曲研究結果以迎合植物性飲食的概念」。



由上述資料可知，該書雖然內容豐富，但被其他專業人士質疑「反覆誤傳研究結果以符合其意識形態」，書中有關「動物性食品導致氣喘」的論述被認為是將複雜問題過於簡化，「動物性飲食與失智症有關」則被認為偏頗、「抗發炎飲食與體重減輕」的關聯證據支撐力薄弱，「部分化學物質是肥胖元兇」的證據不夠充分等等。可見該書的專業度、嚴謹度遭受質疑，傳言引述該書、傳言為錯誤資訊。











總結而言，傳言提到格雷格宣稱「捲心菜有硫代葡萄糖苷」、「經過轉化能抗癌」，但根據 MyGoPen 過去查核報告中專家的說法，硫代葡萄糖苷抗癌多為細胞實驗或動物實驗，不能推論為人體有同樣效果；而傳言還提到的格雷格宣稱天然飲食有助心臟病患延長壽命，但國際上很多單位機構的專家都曾發表相關評論，認為格雷格引用的研究本身並沒有這樣說，格雷格慣性地「精心挑選證據」或是「扭曲研究結果」。



