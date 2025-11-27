【誤導】網傳11月19日塞梅魯火山狀況不佳的影片？挪用2021年舊畫面

網傳「11月19日塞梅魯火山狀況不佳」的訊息和影片。經查證，傳言影片實為 2021 年12 月 4 日塞梅魯火山爆發的舊畫面，和近日其於 2025 年 11 月 20 日的噴發無關，傳言為誤導訊息。



網傳 11 月 19 日塞梅魯火山狀況不佳的影片？



原始謠傳版本：



11月19日,塞梅鲁火山状况不佳 #塞梅鲁 #塞梅鲁火山



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳影片的原始來源為何？



（一）透過影片反搜工具 InVID 分析網傳影片的關鍵畫面，再以 TinEye 進行搜尋，結果顯示，相同的影片至少在 2021 年就已經出現，顯然並非近期事件。





（二）在 TinEye 的搜尋結果中有一個 TikTok 連結，實際檢視該連結，是一個用戶名為「novanhendri510」的帳號在 2021 年 12 月 4 日發布此影片，貼文中有塞梅魯的標籤。









（三）以塞梅魯火山為線索搜尋 2021 年的相關新聞，綜合《NextShark》、《衛報》（The Guardian）等媒體報導 ，2021 年 12 月 4 日，印尼塞梅魯火山發生大規模火山爆發，造成 51 人死亡，周圍的村莊都被火山灰覆蓋，岩漿也摧毀了重要道路。





塞梅魯火山近況



以關鍵字檢索，綜合《路透社》（Reuters）、《BBC》、《衛報》、《CNN》等國際媒體報導，2025 年 11 月 20 日，塞梅魯火山噴發，火山灰柱高達 2 公里，當地政府已經疏散、撤離 1,000 多人，一度有登山客受困，但均已脫困，至本篇查核報告截稿前有 3 位居民受傷。





結論



印尼最高峰塞梅魯火山近期確實有噴發情況，但網傳影片是塞梅魯火山在 2021 年爆發時當地民眾拍攝的影片，不是近期畫面，為誤導訊息。



