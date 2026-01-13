【誤導】美軍扣押俄羅斯油輪？登船影片曝光？網傳無關畫面！三片段皆與貝拉一號無關

網傳「美軍扣押俄羅斯油輪真實登船畫面」的影片及訊息，內容聲稱美國近期扣押一艘懸掛俄羅斯國旗的油輪「貝拉一號」（Bella 1），並附上多段疑似美軍搭乘直升機，垂降登上油輪的影片。經查證，美國於 2026 年 1 月 7 日宣稱扣押貝拉一號油輪，不過網傳影片的 3 個片段，第一段是 2025 年 4 月美軍在菲律賓舉行聯合演習的畫面；第二段是 2025 年 10 月美國總統川普登上「喬治．H．W．布希號」航空母艦校閱的畫面；第三段則是 2026 年 1 月美軍在加勒比海扣押另一艘油輪「索菲亞號」（M/T Sophia）的影片，三個片段皆與貝拉一號無關，網傳訊息容易造成民眾誤解。

美軍扣押貝拉一號油輪影片曝光？



原始謠傳版本：



今天《華爾街日報》報導，美國的海岸警衛隊一直在追蹤一艘俄羅斯油輪，這艘原名貝拉一號（Bella 1）的油輪，之前不斷想要進入委內瑞拉，是俄羅斯影子艦隊的一部份，負責規避國際制裁。貝拉一號在發現被追蹤後，已註冊為俄羅斯籍，並更改船名，懸掛俄羅斯國艦，俄羅斯也已派出護衛艦與潛艦，保護正在北大西洋航行的貝拉一號。 . 不過最新的消息是美國的特種部隊在不久之前，以直升機突襲的方式，已經強行登上了貝拉一號，並扣押了這艘油輪。目前陰謀論四起，認為這艘油輪上可能有什麼重要的東西，不然美國何必在這艘船已放棄進入委內瑞拉後，還要緊追不捨，強行扣押。而俄羅斯方面還未有正式的回應。



或這個版本：

美軍扣押俄羅斯油輪真實登船畫面！



查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附影片，發現是由 3 個不同片段組成，以下將依序進行查證。





片段一（0：00 - 0：10）



利用圖片反搜工具「Google Lens」進行搜索，可以找到 Instagram 用戶「verticalmag」於 2025 年 6 月 4 日發布的貼文，內容提到美國 MH-60 和 MH-47 直升機在菲律賓蘇比克灣舉行的「肩並肩 2025」（Balikatan 2025）聯合軍演中，參與協助傷兵撤離演習，影片經檢視後，確認與網傳片段一相同。



以「Balikatan 2025」進行搜索，可以找到美國「國防影片與影像發佈系統」（DVIDS）在 2025 年 5 月 13 日上傳的原始檔案，根據影片訊息，可以確定該片段拍攝於 4 月 22 日，地點在菲律賓，與委內瑞拉油輪無關。











片段二（0：10 - 0：15）



利用 Google Lens 進行搜索，可以找到 Instagram 用戶「realerikdprince」於 2025 年 10 月 6 日發布的貼文，所附影片經檢視後，確認畫面與片段二相同。進一步反搜，發現川普總統特別助理瑪戈馬丁（Margo Martin）也於同日在官方 X 帳號上發布影片，經檢視後確認即為片段二原始出處，由此可知，該片段與扣押委內瑞拉油輪無關。



檢視美國海軍在 2025 年 10 月初的公開活動，可以找到「國防影片與影像發佈系統」於 2025 年 10 月 15 日上傳的影片，提到川普總統與第一夫人梅蘭妮亞於 10 月 5 日參觀尼米茲級航空母艦「喬治．H．W．布希號航空母艦」（USS George H.W. Bush CVN-77），5：36 秒處開始，與片段二為同一場景。











片段三（0：15 - 0：31）



利用 Google Lens 進行反搜，可以找到美國南方司令部（U.S. Southern Command）於 2026 年 1 月 7 日在官方 X 帳號發布的貼文，內容提到美軍在加勒比海成功扣押一艘從事非法活動的無國籍的油輪「索菲亞號」（M/T Sophia），並附上美軍登艦的影片，畫面經檢視後，確認與片段三相同。









至於傳言提到的「貝拉一號」（Bella 1），根據路透（Reuters）於 1 月 7 日的報導，美軍確實扣押了這艘懸掛俄羅斯國旗的油輪，不過網傳影片皆非貝拉一號油輪的畫面。





結論



總結來說，傳言聲稱貝拉一號油輪遭美國扣押的文字敘述大致無誤，不過所附影片的三個片段，皆與貝拉一號無關，兩者混搭容易造成民眾誤解。



