【誤導】聯合國秘書長發言人稱「台灣是中國一省」？超譯片段！僅稱「未見決議文本有任何改變」
網傳「聯合國回應高市早苗言論」的影片及訊息，央視記者於 2025 年 11 月 17 日在聯合國例行記者會上，詢問「官方文件（2758 號決議）中的正式用語仍然是『台灣是中國的一省』，這正確嗎？」聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stéphane Dujarric）並沒有直接回答「正確」還是「不正確」，而是回覆「我不認為大會文本有任何改變。」（I’m not aware of any change in General Assembly texts.）。檢視《聯合國大會第 2758 號決議》，無論英文版還是中文版，皆沒有「台灣是中國的一省」（Taiwan Province of China）的文字記載，網傳訊息超譯迪雅里克的發言，與事實不符。
聯合國秘書長發言人稱「台灣是中國一省」？
原始謠傳版本：
（有片）聯合國回應高市早苗言論：台灣是中國的一個省！
或這個版本：
據CCTV國際時訊消息，當地時間11月17日，央視記者就日本首相高市早苗的涉台錯誤言論提問聯合國秘書長發言人迪雅里克。迪雅里克重申，聯合國對台灣問題的官方立場基於聯大第2758號決議，聯合國對台灣的官方措辭未見改變，每個聯合國會員國都應該支持並尊重《聯合國憲章》。 聯合國大會第2758號決議明確，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。
主要流傳這段影片
並在社群平台流傳：
查證解釋：
網傳訊息原始出處為何？
MyGoPen 以「United Nations、daily press」等關鍵字進行搜索，可以找到聯合國官方 YouTube 頻道於 2025 年 11 月 18 日上傳的例行記者會影片，20：15 秒開始，即為網傳影片原始出處。
檢視聯合國發布的新聞逐字稿，當時中國央視記者與聯合國秘書長發言人斯特凡納杜雅里克（Stéphane Dujarric）的完整對話如下：
「央視記者：日本首相高市早苗上週表示，台灣有事就是日本有事，這再次引發中日之間的一輪緊張，你能否提醒我們聯合國對於台灣的正式立場？（Prime Minister of Japan, [Sanae] Takaichi, last week said something that a Taiwan contingency would also be a Japan contingency, which led to another round of tension between China and Japan. Can you remind us of the official position on Taiwan of the United Nations?）
聯合國秘書長發言人：這立基於相關的聯合國大會決議，我之前已提醒過你。（It’s based on the relevant General Assembly resolution, which I’ve reminded you.）
央視記者：那麼，官方文件中的正式用語仍然是「台灣是中國的一省」，這正確嗎？（So, the official language in documents still is “Taiwan Province of China”. Is that correct?）
聯合國秘書長發言人：我不認為大會文本有任何改變。我們希望看到這兩個在區域內極為重要的國家能夠降低緊張，並恢復對話，以緩解目前的局勢。（ I’m not aware of any change in General Assembly texts. What we would like to see is a lowering of the tensions between these two very important countries in the region and the resumption of dialogue to defuse the current tensions.）
央視記者：那麼，聯合國成員國是否應尊重其他國家的主權與領土完整？（So, should a Member State of the United Nations respect other nations’ territorial integrity and sovereignty?）
聯合國秘書長發言人：我們希望看到情勢降溫。所有成員國都應遵循並尊重《聯合國憲章》。下一位。（We want to see a lowering of the tensions. Every Member State should support and respect the Charter. Please, go ahead.）」
上述可知，當央視記者詢問「台灣是中國的一省」時，杜雅里克的回答是「我不認為大會文本有任何改變」，而非直接回答「正確」或「不正確」；而這裡提到的文本，即為《聯合國大會第 2758 號決議》（United Nations General Assembly Resolution 2758）
檢視聯合國發布的 2758 號決議英文版與中文版，全文皆沒有出現「台灣是中國的一省」（Taiwan Province of China）的詞彙，由此可知，央視記者稱「官方文件中的正式用語仍然是『台灣是中國的一省』」的說法並不正確。
結論
總結來說，聯合國秘書長發言人日前回答央視記者的提問，並沒有明確回覆是否同意「台灣是中國的一省」的說法，僅表示聯合國遵守《2758 號決議》，立場沒有任何改變，而《2758 號決議》並沒有記載「台灣是中國的一省」或「台灣是中國領土不可分割的一部分」等文字，網傳訊息不正確。
資料來源：
YouTube - Cop30, Palestine, Lebanon & other topics - Daily Press Briefing (17 Nov 2025) | United Nations
United Nations -
Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-General
2758 (XXVI). Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations
二七五八(二十六)．恢复中华人民共和国在联合国的合法权利
延伸閱讀：
【錯誤】川普宣布台灣加入聯合國？中國離席抗議？內容農場頻道造假影片
【易誤解】這國議員在聯合國上怒斥中國片段？實為歐洲議會！立陶宛籍議員為台發聲
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 13 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 10 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 12 小時前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
世界大賽G7最狂父與子！兩顆關鍵全壘球成功拋售成為千萬富翁
體育中心／綜合報導在2025年世界大賽第七戰中，道奇靠著兩支關鍵全壘打先追平、再逆轉擊敗藍鳥奪冠，這兩顆具有意義的全壘打球由班恩斯父子檔分別接到。據拍賣公司公布，這兩顆球成交總價為324000 美元（約合新台幣1018萬元）。FTV Sports ・ 5 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 小時前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 10 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 14 小時前