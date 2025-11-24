【誤導】聯合國秘書長發言人稱「台灣是中國一省」？超譯片段！僅稱「未見決議文本有任何改變」

網傳「聯合國回應高市早苗言論」的影片及訊息，央視記者於 2025 年 11 月 17 日在聯合國例行記者會上，詢問「官方文件（2758 號決議）中的正式用語仍然是『台灣是中國的一省』，這正確嗎？」聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stéphane Dujarric）並沒有直接回答「正確」還是「不正確」，而是回覆「我不認為大會文本有任何改變。」（I’m not aware of any change in General Assembly texts.）。檢視《聯合國大會第 2758 號決議》，無論英文版還是中文版，皆沒有「台灣是中國的一省」（Taiwan Province of China）的文字記載，網傳訊息超譯迪雅里克的發言，與事實不符。

聯合國秘書長發言人稱「台灣是中國一省」？



原始謠傳版本：



（有片）聯合國回應高市早苗言論：台灣是中國的一個省！



或這個版本：



據CCTV國際時訊消息，當地時間11月17日，央視記者就日本首相高市早苗的涉台錯誤言論提問聯合國秘書長發言人迪雅里克。迪雅里克重申，聯合國對台灣問題的官方立場基於聯大第2758號決議，聯合國對台灣的官方措辭未見改變，每個聯合國會員國都應該支持並尊重《聯合國憲章》。 聯合國大會第2758號決議明確，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 以「United Nations、daily press」等關鍵字進行搜索，可以找到聯合國官方 YouTube 頻道於 2025 年 11 月 18 日上傳的例行記者會影片，20：15 秒開始，即為網傳影片原始出處。









檢視聯合國發布的新聞逐字稿，當時中國央視記者與聯合國秘書長發言人斯特凡納杜雅里克（Stéphane Dujarric）的完整對話如下：



「央視記者：日本首相高市早苗上週表示，台灣有事就是日本有事，這再次引發中日之間的一輪緊張，你能否提醒我們聯合國對於台灣的正式立場？（Prime Minister of Japan, [Sanae] Takaichi, last week said something that a Taiwan contingency would also be a Japan contingency, which led to another round of tension between China and Japan. Can you remind us of the official position on Taiwan of the United Nations?）



聯合國秘書長發言人：這立基於相關的聯合國大會決議，我之前已提醒過你。（It’s based on the relevant General Assembly resolution, which I’ve reminded you.）



央視記者：那麼，官方文件中的正式用語仍然是「台灣是中國的一省」，這正確嗎？（So, the official language in documents still is “Taiwan Province of China”. Is that correct?）



聯合國秘書長發言人：我不認為大會文本有任何改變。我們希望看到這兩個在區域內極為重要的國家能夠降低緊張，並恢復對話，以緩解目前的局勢。（ I’m not aware of any change in General Assembly texts. What we would like to see is a lowering of the tensions between these two very important countries in the region and the resumption of dialogue to defuse the current tensions.）



央視記者：那麼，聯合國成員國是否應尊重其他國家的主權與領土完整？（So, should a Member State of the United Nations respect other nations’ territorial integrity and sovereignty?）



聯合國秘書長發言人：我們希望看到情勢降溫。所有成員國都應遵循並尊重《聯合國憲章》。下一位。（We want to see a lowering of the tensions. Every Member State should support and respect the Charter. Please, go ahead.）」



上述可知，當央視記者詢問「台灣是中國的一省」時，杜雅里克的回答是「我不認為大會文本有任何改變」，而非直接回答「正確」或「不正確」；而這裡提到的文本，即為《聯合國大會第 2758 號決議》（United Nations General Assembly Resolution 2758）



檢視聯合國發布的 2758 號決議英文版與中文版，全文皆沒有出現「台灣是中國的一省」（Taiwan Province of China）的詞彙，由此可知，央視記者稱「官方文件中的正式用語仍然是『台灣是中國的一省』」的說法並不正確。











結論



總結來說，聯合國秘書長發言人日前回答央視記者的提問，並沒有明確回覆是否同意「台灣是中國的一省」的說法，僅表示聯合國遵守《2758 號決議》，立場沒有任何改變，而《2758 號決議》並沒有記載「台灣是中國的一省」或「台灣是中國領土不可分割的一部分」等文字，網傳訊息不正確。



