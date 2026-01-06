【誤導】邱毅披露高市早苗的祖父就是南京大屠殺劊子手？缺乏背景！有多個版本的冠名傳言

網傳「邱毅披露：高市早苗的祖父就是南京大屠殺劊子手」的訊息。經查證，網傳訊息宣稱高市早苗的祖父是高市利彥、南京大屠殺的陸軍少佐等，均為錯誤說法。 根據日本媒體報導，高市早苗的祖父名為高市正亨，經營一家和服店。網傳照片最早在 1938 年就已經出現在《外人目睹中之日軍暴行》一書中，當時的圖說並未提到日軍姓名，近年輾轉流傳才被冠上姓名，曾被宣稱是「田中軍吉」，高市早苗當選日本首相後，又出現各種版本，如「高市早雄」、「高市俊彥」、「高市利彥」等，完全是虛構捏造的謠言。

邱毅披露：高市早苗的祖父就是南京大屠殺劊子手？



原始謠傳版本：



邱毅披露：高市早苗的祖父就是南京大屠杀刽子手



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：





高市早苗的祖父是高市利彥？南京大屠殺的劊子手？



日本媒體《文藝春秋》拜訪高市早苗的叔叔高市俊介，在 2025 年 12 月刊出她的家庭故事，根據報導，高市早苗出生於奈良縣，她的父母來自愛媛縣松山市，她過去曾在電視節目上說：「我的身心有一半都屬於愛媛縣。」



但多年來高市早苗對外透露的人生經歷中，關於愛媛縣的故事並不多，只知道她小時候放假常和父母回老家；報導中指出，高市早苗的父親高市大休，是高市早苗的祖父高市正亨為其取的名字，因高市正亨希望將來能把高市大休送到寺廟修行。









高市大休是家中排行第二，兄弟姊妹共有 7 人，高市俊介表示，由於母親在高市大休 9 歲時就過世，是父親一人把 7 名子女扶養長大，高市正亨經營一家和服店，他們手足都在松山市度過童年。



由此可知，網傳訊息宣稱高市早苗的祖父是高市利彥、南京大屠殺的陸軍少佐等，均為錯誤說法。





網傳照片的原始來源與流傳脈絡



（一）將圖片反搜，查找到英國《曼徹斯特衛報》記者田伯烈編著、1938 年出版的《外人目睹中之日軍暴行》中有相同的照片，該書是全世界第一本揭露南京大屠殺的著作，譯者為楊明。



在第 55 頁中可以看到這張照片，但圖說沒有提到日軍姓名，只有「青年拒絕為壽兵尋覓婦女，被縛就戮。」根據楊明在書中的附言，他搜集插入和日軍暴行有關的照片三十多幅。









（二）由此可知，網傳照片最早在 1938 年就已經出現，當時並無紀錄日軍姓名，而近年輾轉流傳，被冠上姓名至少是在 2022 年才開始，當時中國網路上宣稱拿刀的日軍叫做「田中軍吉」。









（三）一直到 2025 年高市早苗當選日本首相，並發表「台灣有事」言論後，中國網路又宣稱這張照片是高市早苗的祖父；根據《中央社》報導，日本媒體《週刊文春》指出，中國對高市早苗進行連番「假新聞」攻擊，包括造謠高市早苗出任總務大臣期間，收受時任駐日代表謝長廷數百萬珠寶賄賂，以及造謠她的祖先是侵華日軍。



造謠高市早苗祖先的謠言在社群媒體上有各種版本，有的說此網傳照片裡的人是「高市早雄」、有的說他是「高市俊彥」，捏造各種名字和親屬關係，完全是沒有任何根據的謠言。





結論



網傳訊息為錯誤說法，根據日本媒體報導，高市早苗的祖父名為高市正亨，在愛媛縣松山市經營一家和服店，網傳照片最早在 1938 年就已經出現，當時的圖說未提到日軍姓名，近年才開始被冠上姓名，一開始說是「田中軍吉」，後來又被造謠成高市早苗的祖父。



資料來源：



文春オンライン - 「なんぼ調べてもろても立派なもんや」高市早苗首相の“知られざるルーツ”とは？ 愛媛の叔父(84)が首相就任に漏らした“意外な想い”

《外人目睹中之日軍暴行》

中央社 - 日媒揭中國網攻高市早苗 造謠收賄、捏造祖先身分

