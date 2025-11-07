【誤導】針對光電板溶出實驗結果的環境部報告？鉛含量超標？曲解極端條件設計實驗

網傳「原來不是光電水，而是鉛水」、「連灌溉水的標準都超過」的訊息和圖表。經查證，國環院為了解光電板在何種情況下可能釋出重金屬，設計了多項極端條件的實驗，網傳圖表就是其中將光電板碎屑樣品浸泡在強酸液體 1 ~ 3 個月的試驗數據，但實驗中的強酸液體是為了模擬極端條件，和現實中水庫的水或日常生活用水完全不同，也不具飲用或灌溉用途，將此數據和灌溉水、飲用水標準相比完全不合理也沒有意義，為誤導貼文。



網傳環境部報告針對光電板溶出實驗結果，鉛含量超標？



原始謠傳版本：



原來不是光電水，而是鉛水！連灌溉水的標準都超過，有夠恐怖！ #環境部#光電 依據環境部報告 針對光電板溶出實驗結果 鉛含量為0.686 - 1.91 飲用水標準為0.01 灌溉水的鉛含量標準0.1 實驗結果遠超過標準



主要流傳這樣的圖卡內容：









查證解釋：





網傳圖表的來源為何？詳細內容是什麼？



（一）綜合媒體報導及環境部發布之新聞稿，環境部於 2025 年 10 月 17 日召開「以科學數據守護水質與生態 環境部啟動太陽光電環評認定標準檢討作業」記者會，公布嘉南地區受損光電設施與烏山頭水庫的最新水質檢驗成果，同步說明光電板環境衝擊之研究規劃。



（二）環境部於 2025 年 10 月 20 日將該場記者會的全程影片上傳至官方 YouTube 頻道，時長大約 1 小時，由環境部彭啓明部長、環保司徐淑芷司長、水保司王嶽斌司長、國環院劉宗勇院長依序報告，最後進行媒體提問環節，而網傳圖表就出自國家環境研究院劉宗勇院長的簡報內容。



除了記者會內容，環境部並於 10 月 23 日上傳另一則時長 5 分鐘的影片回應傳言，查核記者將資訊整理如下，劉宗勇表示，為了解水面型光電板對水質會有什麼影響，首先選擇環境風險較重的金屬來做相關研究，第一個是現場水質調查，針對阿公店水庫及烏山頭水庫，從上游經過光電板再到下游都有採樣檢測，結果顯示，12 項重金屬檢驗結果均合格，符合飲用水標準。



因為從上游到下游的檢測結果幾乎看不出差異，都是合格，國環院另外設計了一項實驗，模擬光電板在極端環境下是否會釋出重金屬，分成光電板經破壞後在酸性條件下釋出重金屬的情形，以及在浸泡情境下釋出重金屬的情形。





實驗首先將光電板去掉鋁框，然後透過機器進行裁剪、破碎，接著進行試驗，光電板碎屑樣品會每分鐘 30 轉、翻轉震盪 18 小時，和 ph 值 2.88 的強酸液體（TCLP 萃取液）充分接觸，檢測其重金屬釋出情形。















結果顯示，即便是在這樣極端的環境條件下，光電板碎屑樣品的 12 種重金屬檢測結果依然是全部合格，遠低於有害事業廢棄物的認定標準。









此外，還有浸泡試驗，把光電板碎屑樣品分別浸泡在 pH 值 6 ~ 7 的純水及 pH 值 2.88 的強酸液體（TCLP 萃取液），時長 1 ~ 3 個月後進行水質分析，檢測其重金屬溶出情形；結果顯示，浸泡在純水 1 ~ 3 個月後依然符合飲用水標準、浸泡在強酸液體 1 ~ 3 個月後也低於有害事業廢棄物認定標準。











（三）網傳圖表使用光電板碎屑樣品浸泡在強酸液體的數據，將其和飲用水標準、灌溉水標準進行對比，宣稱鉛含量遠超標準，但問題是，強酸液體不是現實天然水庫的水質狀況，也本來就不會拿來飲用或灌溉，這樣的比較沒有意義。



環境部亦在 10 月 28 日針對傳言回應，強調飲用水從水庫到水龍頭經過「水庫蓄水」、「淨水場水源」、「淨水場清水」三重嚴密把關，所有監測數據均各別符合「飲用水水源水質標準」及「飲用水水質標準」。





結論



國環院為研究光電板在何種情況下會釋出重金屬，因此以極端條件設計多項實驗，網傳圖表引用的數據，出自其中將光電板碎屑樣品浸泡在強酸液體的實驗，以其結果宣稱鉛含量遠超飲用水和灌溉水標準。



但實驗中的強酸液體是為了模擬極端情況，不是水庫或日常生活中會接觸的水，不能拿來代表真實環境，其本身也不會拿來飲用或灌溉，這樣的比較沒有意義，是嚴重錯誤的訊息。



