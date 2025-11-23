【誤導】高鐵只能坐到烏日？南部再坐下去可能會有問題？忽略李鴻源原話脈絡！網傳影片斷章取義
網傳「高鐵只能坐到烏日」、「南部再坐下去可能會有問題」的訊息和影片。經查證，網傳影片擷取李鴻源的演講片段，但刻意把他的假設情況及脈絡剪掉，李鴻源強調，如果中南部持續抽取地下水、高鐵雲林土庫段每年的地層下陷量也仍在 6~7 公分，長遠來看將危及高鐵安全，他的重點是希望大眾關心這些問題，而不是叫大家不要搭高鐵；2003 年開始，高鐵公司每年定期針對高鐵沿線結構墩柱下陷進行監測，根據最新報告，近年重點關注的 4 個路段，其沉陷狀況都在安全範圍內，重點路段外有零星超出安全範圍的橋墩，正持續監控並已備妥預防性工程，整體來說，目前高鐵安全無虞。
網傳高鐵只能坐到烏日，南部再坐下去可能會有問題？
原始謠傳版本：
高鐵只能坐到烏日 南部再坐下去可能會有問題 大家多注意
主要流傳這段影片
並在社群平台流傳：
查證解釋：
傳言背景與脈絡為何？
（一）以關鍵字搜尋公開資料，綜合媒體 2011 年報導，當時雲、彰、嘉、南地區的地層下陷問題嚴重，影響高鐵安全，當時高鐵公司指出，雲林土庫段沿線地層下陷速率若維持每年約 7 公分，10 年內（到 2021 年）將對高鐵行車安全造成危害，高鐵將被迫面對減速、甚至停駛危機。
為此，高鐵 2010 年展開盤柱支承改善、調整軌道高程、檢核軌道線形等補強工程，時任公共工程委員會主委李鴻源詢問，這些改善工程能維持高鐵安全多久？是否還有其他工程技術可以解決？高鐵公司人員表示，若地層下陷年下陷量維持約 7 公分的速度，10 年內高鐵墩柱角度會再超過安全容許值，屆時恐怕無法再透過工程技術克服地層下陷帶來的行車危機。
李鴻源認為，高鐵的作法只是治標，若要治本，就必須解決雲、彰地區地層下陷的問題，其中又涵蓋了水資源利用分配、產業結構調整、封井等問題，因此他組織跨部會會議，提出封井計畫，希望透過封閉高鐵沿線的水井來控制地層下陷的程度；在初步執行封井計畫後，李鴻源於立法院進行「高鐵沿線地層下陷防制」專案報告時表示，彰化地區高鐵地盤下陷有非常明顯的改進，高鐵安全基本上是確保的。
（二）時間來到 2016 年，時任行政院長張善政邀集經濟部、交通部等相關單位召開地層下陷專案會議，當時行政院發言人孫立群轉述相關單位報告指出，地層下陷並不等於高鐵不安全，地層下陷有兩種，「差異沉陷」會造成橋墩角變量趨勢，才需進行安全評估及因應措施；「均勻下陷」則對高鐵行駛沒有顯著影響，目前仍在監控範圍內，高鐵安全無虞。
然而，2021 年，台灣遇上大旱，因應乾旱問題，政府重新啟用深水井，專家們對此感到擔憂。李鴻源表示，旱年的地層下陷問題會更嚴重，因為一遇旱年，就只能抽地下水，他提到早年在各地演講時，常對聽眾說只要記住 1 句話：「高鐵只能坐到烏日，千萬不要南坐。」在封過千口井之後，當時自己還告訴大家現在安全了，但若雲林地盤年沉量仍是 6.5 公分，就必須把話收回來。
不過 6.5 公分其實不是正確資訊，根據《風傳媒》報導，雲林縣政府表示，在傳達訊息給李鴻源時有誤，依據台灣高鐵公司 2020 年度報告，雲林地區有 3 處下陷量，均在安全許可範圍內，這 3 處分別為：
1. 跨越雲林 158 縣道，下陷量為 2.5 公分
2. 跨越省道台 78 線，下陷量為 3 公分
3. 雲林高鐵車站下陷量為 3.9 公分。
（三）MyGoPen 實際詢問李鴻源，他表示，網傳影片故意只截取他演講中的一個片段，整件事情是有前因後果的，他解釋，他的重點是若繼續抽地下水，高鐵雲林土庫段每年地層下陷量也仍落在 6~7 公分這個程度，那高鐵遲早會出問題，因此希望大家關心這個議題，不是要民眾別搭高鐵；他也再次澄清，網路上剪輯他相關影片的 LINE 帳號、TikTok 帳號都不是他本人。
目前台灣中南部地層下陷的情況為何？對高鐵有什麼影響？
（一）根據《工商時報》2025 年 7 月報導，雲林地層下陷減幅近 10 年最佳，高鐵沿線沉陷率明顯改善，根據水利署監測，雲林縣 2024 年地層下陷面積降至 226.4 平方公里，雲林縣水利處預估，今年有望降至 100 平方公里以下。
報導指出，雲林縣高鐵沿線設有多個沉陷監測點，最新資料顯示，每個點的年沉陷率均有顯著改善，但其中的元長鄉灌溉水源不足，問題相對嚴重；目前高鐵沿線周邊 3 公里的深水井皆已全數封閉，只是農民使用的淺水井仍有上千口，周邊約有 4000 公頃農田。
雲林縣府水利處長許宏博表示，近 3 年來，在「高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施」與「綠色環境給付計畫」雙軌推動下，去年約有 2000 公頃稻田轉作雜糧或休耕，減抽地下水灌溉成效顯著。
（二）為因應彰雲地區地層下陷，高鐵公司自 2003 年迄今，每年 9 至 10 月期間定期針對高鐵沿線結構墩柱下陷進行監測，並於隔年 3 月完成報告成果彙整；據高鐵公司最新一期報告顯示，近年有 4 個最需要重點關注的路段，這 4 段的沉陷狀況都在安全範圍內，角變量未超過高鐵設計的安全標準。
但在上述 4 個重點路段外，有零星橋墩的沉陷量超出容許範圍，這些橋墩屬於「簡支梁」構造，較容易受沉陷影響，高鐵公司已納入定期軌道巡檢及土建設施維護計畫，持續密切關注，並依角變量變化速率，按風險等級高低採取相應加密監測頻率，也已備妥軌道調整及預防性結構補強方案，維護高鐵結構安全。
結論
網傳影片擷取李鴻源的演講片段，但故意忽略了他原話中的假設情況及前因後果，他的重點是，若中南部持續抽取地下水、高鐵雲林土庫段每年的地層下陷量仍在 6~7 公分，長遠來看將危及高鐵行駛安全，他是希望大家能重視地層下陷問題，不是要民眾不要搭高鐵。
針對中南部地層下陷對高鐵的影響，高鐵公司最新報告指出，近年重點關注的 4 個路段，其沉陷狀況都在安全範圍內，只有零星超出安全範圍的橋墩，正持續監控並已備妥預防性工程，確保高鐵行駛安全無虞。
